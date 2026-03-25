Ютубер использовал стрим GTA: Vice City, чтобы обеспечить алиби

25 марта 2026, 12:45

В декабре 2022 года Стивен МакКаллаг вышел в «прямой эфир» на YouTube, чтобы поиграть в GTA.

В то же время его девушка, 32-летняя Натали МакНалли, была убита в своем доме в Лергане, Северная Ирландия.Однако стрим оказался частью плана. Во время трансляции Стивен сообщил зрителям, что не может взаимодействовать с ними из-за технической проблемы, но киберэкспертиза показала: стрим с GTA был записан заранее. В это время МакКаллаг, изменив внешность, отправился на автобусе к дому МакНалли в день убийства, а затем вернулся домой на такси.