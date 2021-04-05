Бортпроводник из Вьетнама осужден за нарушение карантина с COVID

5 апреля 2021, 11:45

Стюарт Vietnam Airlines был приговорен к двум годам лишения свободы условно после того, как был признан виновным в нарушении карантинных правил Вьетнама в отношении COVID-19. Человека обвиняют в заражении смертельным вирусом других людей.

В ходе однодневного судебного процесса, состоявшегося в Народном суде Хошимина, 29-летний Зыонг Тан Хау был признан виновным в «распространении опасных инфекционных заболеваний», согласно информации, опубликованной в заявлении Министерства общественной информации Вьетнама. После возвращения рейсом Вьетнамских авиалиний из Японии, Хау был помещен в карантин в центральном карантинном учреждении на юге страны. Находясь в учреждении, Хау контактировал с Нгуен Тан Хау и Нгуен Туйет Нхи, у которых позже был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Согласно информации, опубликованной на веб-сайте министерства полиции, полученной Рейтер, Хау не выполнил строгие правила 14-дневного карантина Вьетнама и встретился с 46 людьми с момента возвращения из Японии. Помимо встреч с людьми во время пребывания в государственном карантине, в обвинительном заключении говорится, что Хау также посещал кафе, рестораны и посещал уроки английского языка.

Хау будет на испытательном сроке четыре года. Несмотря на нарушение правил самоизоляции, суду сообщили, что действия Хау привели к карантину и тестированию около 2000 других жителей города Хошимин стоимостью 4,48 миллиарда донгов (194 192 доллара США).