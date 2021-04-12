12 апреля 2021, 9:45

Киевстар является сертифицированным партнером Microsoft и недавно получил новые компетенции по программе партнерства Microsoft, что подтверждает высокую квалификацию специалистов компании по развитию и внедрению наземных, конвергентных и облачных решений на основе технологий Microsoft.



Киевстар расширил статус сертифицированного партнера Microsoft золотыми компетенциями - Gold Collaboration and Content и Gold Datacenter, а также серебряной - Silver Project and Portfolio Management по направлениям:

• предоставление решений SharePoint, которые помогают обмениваться контентом, взаимодействовать и повышать производительность команд;• преобразования центров обработки данных в более гибкие, масштабируемые и экономичные решения;• поставке решений по управлению корпоративными проектами.Чтобы регулярно подтверждать статус Microsoft Certified Partner специалисты по развитию и внедрению облачных, наземных и конвергентных сервисов компании Киевстар сдают экзамены и проходят сертификацию. Так эксперты Киевстар доказывают, что обладают глубокими техническими знаниями, навыками и практическим опытом для понимания бизнес задачи клиента и разработки проектов в области облачных и конвергентных продуктов на основе технологий Microsoft.«Мы не останавливаемся и продолжаем наращивать экспертизу команды, которая работает с облачными технологиями Microsoft и внедряет проекты для клиентов. Получение и защиту каждой компетенции - важное достижение для Киевстар, который меняется изнутри и трансформируется из мобильного оператора в поставщика комплексных технологических конвергентных решений для бизнеса, - отмечает Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар.Статус Microsoft Certified Partner предоставляет мобильному оператору ряд преимуществ, среди которых - гибкий и быстрый доступ к инновационным материалам Microsoft, информации о разработках, решениям и продуктам, программам обучения, а также доступ к технической и консалтинговой поддержке. Сейчас в компании Киевстар 11 серебряных и золотых компетенций, которые получили 27 специалистов компании Киевстар.