Степень защиты смартфона: раскрываем секреты маркировки

23 апреля 2021, 9:55

Современные смартфоны удивляют все более новыми возможностями. Но в погоне за высокими технологиями большинство из них становится хрупкими и уязвимыми. Слабая изоляция корпусов пропускает внутрь гаджета пыль и влагу, что заметно ухудшает его работу.

Решить эту проблему просто. Нужно всего лишь купить защищенный смартфон . Раньше выпуском защищенных телефонов занимались лишь некоторые фирмы (как AGM, Ulefone, Land Rover и некоторые другие). Сейчас же смартфоны в защищенных корпусах выпускают многие известные бренды, включая Samsung и Apple. К примеру, в интернет-магазине Vodafone представлено более 350 моделей таких гаджетов.

Рейтинг IP

Стандартизирована степень защиты приборов, в т. ч. и смартфонов – IEC (МЭК). Буквы IP – сокращение английского варианта, а последующие две цифры – это уровень защиты от проникновения соответственно твердых частиц и влаги. Всего существует шесть ступеней защиты от пыли и восемь от воды.

4 – защита от попадания капель, например, дождя;

5 – защита от небольших струй воды;

6 – даже после водяной струи посильнее или волны смартфон не перестанет работать;

7 – устройство выдерживает погружение под воду на 1 м, правда, на непродолжительное время;

8 – гаджету не страшны долговременное пребывание под водой на глубине более 1 м.

Защита от влагиВторая цифра в рейтинге указывает на степень защищенности от влаги. Применительно к телефонам, классификация выглядит следующим образом:

Представьте себе смартфон со щелями в корпусе, пропускающими пыль до 1 мм (а именно такую защиту обеспечивает 4 степень). Вряд ли бы вы купили такую «защищенную»‎ модель. Поэтому классификация защиты телефонов от твердых частиц начинается с 5 уровня. Он означает, что устройство неплохо защищено от проникновения пыли. Исследования показали, что то незначительное загрязнение, которое попадает в корпус, не может влиять на работу смартфона.

Наивысший уровень защиты – шестой – полностью защищает смартфон от проникновения пыли и мелких абразивных частиц.