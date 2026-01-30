30 января 2026, 15:15

Выбор игрового смартфона в 2026 году — это уже не только погоня за «железом», но и борьба за эффективное охлаждение и эргономику. Современные мобильные игры уровня Genshin Impact или Wuthering Waves требуют стабильной мощности на длинной дистанции.

Предлагаем вашему вниманию основные критерии, на которые стоит опираться при выборе.

https://allo.ua/ru/products/mobile/klass-igrovye_smartfony/

1. Процессор и производительность

Процессор (SoC) — сердце устройства. В 2026 году ориентируйтесь на следующие чипы:

Топовый сегмент: Snapdragon 8 Elite (Gen 4/5) или MediaTek Dimensity 9500. Эти чипы набирают в AnTuTu свыше 3.5 млн баллов и позволяют запускать игры в 120 FPS на ультра-настройках.

Средний сегмент: Snapdragon 7 Gen 4 или Dimensity 8400/8500. Хороший баланс цены и производительности (около 1.5–2 млн баллов AnTuTu).

Минимум: Не берите устройства, набирающие менее 700 000 – 1 000 000 баллов, если планируете играть в тяжелые 3D-проекты.

2. Охлаждение - критический фактор

Даже самый мощный процессор «сдуется» через 15 минут, если телефон перегреется, что приведет к троттлингу. Для борьбы с этим используются такие решения, как активное охлаждение: модели вроде RedMagic 11 Pro теперь оснащаются встроенными кулерами (до 24 000 об/мин) и даже миниатюрными системами жидкостного охлаждения. В обычных флагманах следует искать упоминание площади испарительной камеры (VC). В 2026 году стандартом для гейминга считается площадь от 5000 до 10000 мм2.

3. Дисплей: плавность и отклик

Что касается дисплея, стандартной частотой обновления является 120 Гц, а 144 Гц или 165 Гц — это выбор профи, что делает анимацию в шутерах максимально плавной. Самый важный параметр для скорости реакции — частота опроса сенсора (Touch Sampling). Ищите значения от 720 Гц до 960 Гц; чем выше это число, тем быстрее персонаж отреагирует на ваше касание. Рекомендуется использовать только матрицы AMOLED/OLED для мгновенного отклика пикселей и поддержки HDR10+ (что важно для видимости в темных сценах).

4. Автономность и зарядка

В 2026 году игровые модели перешли на кремний-углеродные батареи емкостью 6000–7000 мАч, что позволяет играть долго без пауэрбанка. Очень полезной функцией является обходная зарядка (Bypass Charging), которая позволяет подавать ток напрямую к компонентам, минуя аккумулятор. В результате смартфон меньше греется, а ресурс батареи сохраняется.

5. Игровые «фишки»

Среди дополнительных игровых функций стоит выделить триггеры — физические или ультразвуковые кнопки на боковой грани, которые позволяют освободить экран от пальцев и управлять игрой как на геймпаде. Также важен разъем 3.5 мм или USB-C, расположенный сбоку, чтобы провод зарядки или наушников не мешал хвату во время игры.

Резюме по характеристикам на 2026 год: рекомендуется иметь минимум 12 ГБ оперативной памяти (лучше LPDDR5X), накопитель от 256 ГБ (стандарт UFS 4.0), экран AMOLED с частотой 144 Гц и яркостью от 2000 нит, а также зарядку мощностью от 80 Вт и выше.