Разработка Apple Glass отстала от графика — умные очки выйдут позже

27 апреля 2021, 11:15

Согласно новому отчёту, Apple ещё не начала тестирование второго прототипа своих очков дополненной реальности.

Это противоречит ожиданиям поставщиков, которые рассчитывали, что его тестирование начнётся в первом квартале этого года. Напомним, что Apple работает над гарнитурой дополненной реальности, которая выглядит как обычные очки, но имеют линзы со встроенными дисплеями и поддерживает управление жестами.

Согласно утечкам, текущий прототип напоминает солнцезащитные очки высокого класса с толстой оправой, в которой размещены аккумуляторы и электронные компоненты. Согласно январскому отчёту DigiTimes, Apple собиралась приступить ко второй фазе разработки очков с упором на снижение их веса и увеличение времени автономной работы. Предполагалось, что компания сможет приступить к массовому производству устройства уже в первом квартале 2022 года. Однако новый отчёт гласит, что, поскольку тестирование второго прототипа ещё не началось, запуск серийного производства в первом квартале 2022 года маловероятен.



Источники сообщают, что после тестирования второго прототипа компании может потребоваться протестировать ещё один вариант устройства. За этим последуют ещё две или три фазы инженерных испытаний, прежде чем появится возможность приступить к серийному производству AR-гарнитуры.



В январе издание Bloomberg предположило, что AR-очки Apple будут запущены лишь через несколько лет, хотя сама Apple изначально планировала выпустить устройство в 2023 году. В предыдущем отчёте DigiTimes предположила, что Apple запустит AR-очки в 2021 году, в то время как аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сказал, что ожидает запуска не раньше 2022 года .



Предполагается, что Apple работает над несколькими проектами AR / VR-устройств, включая гарнитуру со встроенным магазином приложений App Store. Как сообщается, на внутреннем собрании Apple заявила, что VR-гарнитура может быть анонсирована в 2021 году и выпущена в 2022 году. Вероятно, гарнитура будет выпущена раньше, чем очки дополненной реальности.

Стоит отметить, что, согласно сегодняшнему отчёту DigiTimes, Samsung также ведёт работу по созданию AR-очков, которые могут быть выпущены в следующем году. Предполагается, что устройство составит прямую конкуренцию аналогичному продукту Apple.

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