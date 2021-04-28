Гибридный планшет Dell Latitude 7320 Detachable нацелен на бизнес-пользователей

28 апреля 2021, 11:45

Компания Dell объявила о начале продаж трансформируемого планшетного компьютера Latitude 7320 Detachable, первая информация о котором была раскрыта в январе в ходе выставки электроники CES 2021. Новинка адресована прежде всего бизнес-пользователям.

Устройство оснащено 13-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920 × 1280 пикселей и пиковой яркостью 500 кд/м2. Подсоединяемая клавиатура позволяет использовать планшет в качестве ноутбука.



Взаимодействовать с экраном можно при помощи пальцев и специального пера. Для хранения и беспроводной подзарядки последнего предусмотрено углубление в верхней части клавиатуры.



Основой служит платформа Intel Tiger Lake-U: максимальная конфигурация включает процессор Core i7-1185G7 с технологией vPro. Объём оперативной памяти LPDDR4x-4266 достигает 16 Гбайт, вместимость твердотельного накопителя NVMe — 1 Тбайт.



В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а опционально возможна установка модуля 4G/LTE на базе модема Qualcomm Snapdragon X20. Есть 5-мегапиксельная фронтальная камера, тыльная камера с 8-мегапиксельным сенсором, два порта Thunderbolt 4, дактилоскопический сканер (опционально). Вес вместе с клавиатурой составляет 1,2 кг.





Приобрести компьютер можно по цене от 1549 долларов США.

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