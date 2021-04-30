Nubia Z30 выйдет в необычной двухцветной версии и получит 120-Вт зарядку

30 апреля 2021, 11:15

Вчера в интернете появились первые рендеры грядущего флагманского смартфона Nubia Z30.

Сегодня было опубликовано новое изображение устройства, демонстрирующее оригинальное двухцветное оформление корпуса.

Согласно рендеру, опубликованному сегодня ресурсом C Technology, задняя и передняя части Nubia Z30 могут быть окрашены в разные цвета у некоторых версий. Изображение демонстрирует устройство, тыльная панель которой и половина рамки по периметру окрашены в красный цвет. Передняя половина рамки выполнена в сером цвете. К сожалению, на новом рендере не видна лицевая панель смартфона, однако, судя по опубликованному вчера изображению, на ней расположится экран с изогнутыми краями и тонкими рамками, под которым будет скрыта фронтальная камера. Выдвигаются предположения, что Nubia Z30 может стать первым смартфоном с подэкранным 3D-ToF-сенсором для идентификации пользователя по лицу. Напомним, что ZTE продемонстрировала такой датчик на MWC Shanghai минувшей зимой.Новый рендер снова подтверждает, что грядущий флагман получит 100-кратный гибридный зум. На это указывает надпись на блоке основной камеры. Ресурс Digital Chat Station предполагает, что на тыльной части Z30 (или одной из его версий) расположится дополнительный экран, как и у Z20.

Также стоит отметить, что сегодня предполагаемый Nubia Z30 был сертифицирован китайским регулятором 3С. Обнаруженное в базе данных устройство получит 120-Вт быструю зарядку. Предполагается, что смартфон получит 4500- или 5050-мА·ч батарею.

(С) 3dnews.