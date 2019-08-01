Nubia Z20 получил сертификат TENAA

1 августа 2019, 12:15

Не представленный пока еще смартфон Nubia Z20 прошел сертификацию TENAA (Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования).

Как и прошлогодний Nubia X, Z20 также получил два экрана. Диагональ основного – 6,42 дюйма, а вспомогательного 5,1 дюйма. В обоих случаях задействована технология OLED. Разрешение дисплеев одинаковое – Full HD+.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 855 Plus. Объем оперативной памяти – 12 ГБ.



Основная камера – тройная.



Сканер отпечатков пальцев реализован на обоих боковых гранях, что удобно как для правши, так и левши.