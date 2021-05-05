Потоковый игровой сервис Google Stadia покинул руководитель по продуктам

5 мая 2021, 15:28

Как сообщило издание The Information, вице-президент и руководитель по продуктам Google Stadia Джон Джастис (John Justice) покинул компанию через пару месяцев после того, как она закрыла все внутренние группы разработки в подразделении облачного геймингового сервиса.

«Мы можем подтвердить, что Джон больше не работает в Google, и желаем ему успехов в его следующем шаге», — сказал 9to5Google представитель Google. Уход Джастиса последовал за февральским объявлением Google о закрытии всех внутренних команд по разработке проектов Stadia в рамках масштабного изменения курса, в результате которого потоковая платформа сосредоточится на сотрудничестве со сторонними игровыми компаниями.



«Мы считаем, что это лучший путь к превращению Stadia в долгосрочный и устойчивый бизнес, который помогает развивать отрасль», — сказал генеральный директор Stadia Фил Харрисон (Phil Harrison) тогда.



Согласно данным Kotaku, которые были подтверждены источниками VGC, Google сообщила своим студиям разработки в Монреале и Лос-Анджелесе, что они будут закрыты, а их проекты — отменены.



Руководитель разработки Stadia Джейд Рэймонд (Jade Raymond), ветеран Assassin’s Creed и основатель студии EA Motive, тогда же покинула компанию. То же самое сделала команда, ранее известная как Typhoon Studios, разработчик прошлогоднего приключенческого шутера Journey to the Savage Planet.



После своего ухода Раймонд основала независимую студию Haven Entertainment, которая создаёт игровой проект при поддержке Sony Interactive Entertainment.

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