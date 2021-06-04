Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Darwin 5

Вышла новая версия прошивки для модели ONYX BOOX Darwin 5 версии 2021-06-03_17-24_2.1.2_6555f1e. Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.
Список изменений следующий:
Программа Oreader заменена на программу Alreader X Pro
Улучшена работа приложения "Заставки"
Улучшена работа программ "WEB-чтение" и "Передача"
Расширены возможности Wi-Fi подключения для скрытых сетей
Исправлен перевод некоторых опций
Расширены и улучшены настройки подсветки экрана
Сделан ряд прочих мелких изменений.
Исправлены некоторые известные ошибки.
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