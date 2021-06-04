4 июня 2021, 10:45

Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Darwin 5

Вышла новая версия прошивки для модели ONYX BOOX Darwin 5 версии 2021-06-03_17-24_2.1.2_6555f1e. Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Программа Oreader заменена на программу Alreader X Pro

Улучшена работа приложения "Заставки"

Улучшена работа программ "WEB-чтение" и "Передача"

Расширены возможности Wi-Fi подключения для скрытых сетей

Исправлен перевод некоторых опций

Расширены и улучшены настройки подсветки экрана

Сделан ряд прочих мелких изменений.

Исправлены некоторые известные ошибки.

