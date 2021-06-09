Ноутбук Lenovo: проводник в виртуальные миры — в твоем рюкзаке

9 июня 2021, 16:04

Подыскиваешь устройство для гейминга на высшем уровне? Или компаньона для запуска любимых видеоигр на досуге? Чтобы выбрать и купить игровой ноутбук Lenovo для нужного сценария использования, переходи на официальный сайт компании в Украине.

Мощная портативная техника также подойдет для воплощения амбициозных проектов. «Железо» справится с такими ресурсоемкими вычислениями, как рендеринг 3D-сцен, а лаконичная эстетика устройств впишется в обстановку рабочих совещаний.

Выбери напарника для игровых миссий

Legion досконально продуман, чтобы помочь тебе покорить вершины киберспорта.

Видеокарта до NVIDIA GeForce RTX в тандеме с процессором до Intel серии H обеспечит реалистичные визуальные эффекты без зависаний в AAA-играх. Опереди соперника — молниеносно реагируй на малейшее его действие благодаря кадровой частоте до 240 Гц и кристально чистому трехмерному звучанию, которое окружает со всех сторон.

Инновационная система охлаждения, реализованная в ноутбуке, рассчитана на эффективное отведение тепла от высокопроизводительных компонентов во время сложнейших нагрузок. При этом кулеры практически не издают шума и не отвлекают от погружения в атмосферу виртуальной вселенной. Клавиши с защитой от ошибочных срабатываний и подсветкой обеспечат комфортное сверхточное управление персонажем даже в полной темноте.

Lenovo ideapad Gaming создан для ярких виртуальных путешествий.

Ресурсов видеокарты до NVIDIA серии GTX 16XX более чем достаточно, чтобы запускать современные игры, и даже новинки 2021 года «пойдут» на низких и средних настройках графики. Экран с частотой обновления до 120 Гц порадует плавным отображением видеоряда, динамики с технологией Dolby Audio — четкими объемными аудиоэффектами. Ноутбук удобно брать с собой в офис и поездки. Устройство весит до 2,5 кг, работает без подключения к розетке до девяти часов, а технология Rapid Charge обеспечит зарядку батареи с 0 до 80% за 60 минут.

Покупай с комфортом

В интернет-магазине Lenovo можно отфильтровать товары, отметив оптимальный ценовой диапазон и технические характеристики. При покупке в один клик укажи контактный номер телефона — менеджер свяжется с тобой для оформления заказа. Ноутбук можно приобрести в кредит или рассрочку. Доступна оплата наличными, картой банка, безналичным расчетом. Заказ доставят в Харьков, Днепр, Львов и другой город Украины.