Аксессуары для любых задач: новинки от Lenovo

8 июля 2019, 11:45

Компания Lenovo представила аксессуары для ПК, ноутбуков и планшетов для геймеров, работы и домашнего использования.

Новое портативное зарядное устройство USB-C Laptop Power Bank 14000 mAh способно одновременно подзарядить ноутбук и мобильные гаджеты, а стереофонические геймерские наушники Legion H300 обеспечат мощное звуковое погружение и полную шумоизоляцию для максимального удовольствия от игрового процесса. Рюкзаки для ноутбуков Everyday Backpack B515 защитят ноутбук и личные вещи пользователя и выполнены из высококачественных водоотталкивающих и прочных материалов для комфортных поездок с ноутбуком.



Для игрового ноутбука Legion Y740 разработан комплект аксессуаров, который позволит погрузиться в игру дома, в кафе или в поездке. Legion Y740 с диагональю 15 дюймов дополнит проводная геймерская мышь Lenovo Legion M200 RGB. Продуманный дизайн и плавная форма с точно рассчитанными углами изгиба мыши, позволит не перенапрягать кисть во время виртуальных баталий. Мышь подходит как для правой, так и для левой руки. С помощью кнопки изменения разрешения оптического сенсора, расположенной рядом с колесиком прокрутки, можно переключать уровни с 1000, 1300, 1600 и до 2400 DPI. Мышь работает на частоте 500 кадров в секунду с максимальной скоростью движения 30 дюймов в секунду. Оснащенный поверхностью из плотной водостойкой микрофибры, удобный коврик Lenovo Y Gaming Mouse Pad максимально облегчит управление курсором мыши. Нижняя поверхность коврика обладает антискользящими свойствами, чтобы он надежно фиксировался на столе. Края отделаны плетеным швом, поэтому аксессуар не будет изнашиваться при интенсивных нагрузках во время игровых баталий.

Максимальную реалистичность и звуковое погружение обеспечат наушники Lenovo Y Gaming Stereo Headset. Они оснащены 50-миллиметровыми неодимовыми динамиками и микрофоном с функцией шумоподавления. А благодаря мягким амбушюрам с эргономичным дизайном играть будет комфортно даже при длительном использовании наушников. Геймерский рюкзак Lenovo Legion Recon 15.6'' рассчитан специально для 15,6-дюймовых игровых ноутбуков с учетом баланса между защитой и стилем благодаря прочным материалам и современному дизайну. Рюкзак будет полезен не только для геймерских ноутбуков, но и как повседневный городской аксессуар.

Для продвинутых геймеров подойдет прогрессивный комплект для Legion Y740, который включает геймерскую мышь Legion M500. Она обеспечивает комфортное и наиболее естественное положение руки за счет оптимизации захвата ладони и текстурированным бокам устройства. Мышь построена на базе высокоточного сенсора Pixart PMW 3389 с разрешением 16 000 dpi и частотой 1000 Гц, что предоставляет в играх исключительную точность позиционирования.

цельнометаллической конструкции геймер не чувствует усталости при длительном ношении, а динамические 50-миллиметровые драйверы обеспечивают мощное и чистое звучание. К тому же, для ноутбука Legion Y730 можно подобрать стильный рюкзак Lenovo Y Gaming Armored B-pack B8270. Он предназначен для ноутбуков с диагональю до 17.3 дюйма, а также любых мелочей, которые необходимы в поездке. В рюкзаке предусмотрены внутренние и внешние карманы, просторное отделение с подкладкой для ноутбука и документов, а также специальное отделение для планшета.



Пользователи компьютера Legion C730 Cube и других игровых ПК могут оценить новинку - игровые клавиатуры Lenovo Legion K500. Новая механическая клавиатура имеет 8 горячих клавиш, которые гарантируют комфорт для ежедневных игр. Клавиатура обеспечивает мгновенную реакцию на нажатие клавиш и отсутствие случайных срабатываний благодаря механическим переключателям Cherry Red. Используя Lenovo Nerve Centre, можно создавать макросы и активировать сложные комбинации одним нажатием кнопки. Отдельным блоком вынесены клавиши для управления медиа, а также кнопка для включения игрового режима. Чтобы играть было еще удобнее, клавиатуру дополнили съемной подставкой для ладоней. Еще одна новинка Lenovo Legion K200 — простая и удобная проводная клавиатура с 12 клавишами блокировки фиктивных нажатий, трехцветной светодиодной подсветкой и прочной оплеткой кабеля. Классическая раскладка вместе с цифровым блоком позволяют легко найти необходимые клавиши, чтобы контролировать действия персонажа в игре.

Классический дизайн монитора Lenovo Gaming D24f-10, частота обновления 144 Гц, яркость 250 нит, покрытие с антибликовым эффектом и подставка с широкими возможностями настройки положения панели – это все позволит наслаждаться играми на полную.

Комплект аксессуаров к Legion C730 Cube можно дополнить ковриком Lenovo Y Gaming Mouse Pad, геймерской мышью Lenovo Legion M500 и новыми наушниками Lenovo Legion H300.



Для премиум-линейки ноутбуков YOGA разработана мышь-трансформер YOGA Mouse с изящным и продуманным дизайном. При необходимости она может превратиться в пульт управления для проведения презентаций: достаточно повернуть часть корпуса гаджета, и на нем активируются сенсорные кнопки управления. Тонкая и компактная мышь не требует специального коврика, работает практически на любых поверхностях и доступна в 4-х цветах: черном, золотом, серебристом и оранжевом.

Еще один аксессуар — стилус Integrated Pen для YOGA C930, который можно при необходимости приобрести дополнительно. Он распознает 4096 уровней нажатия и может служить в приложениях «ручкой», «карандашом» или «маркером». Для зарядки стилуса достаточно всего на 15 секунд поместить его в слот корпуса YOGA C930, что обеспечивает до 130 часов для работы и творчества.



Защитить от внешних воздействий планшеты Lenovo Tab M10 и P10 и надолго сохранить их привлекательный внешний вид можно с помощью «бамперов» и чехлов. Специальные «бамперы» Tab M10 Bumper подойдут только для Tab M10, а «книжка-чехол» Folio Case белого и черного цветов доступна для обеих моделей планшетов и может служить как подставка для регулировки положения планшетов.



Для пользователей моделей ideapad компания предлагает два вида беспроводных мышей. Простую в использовании и качественную мышь Lenovo 400 Wireless Mouse удобно переносить и подключать, где бы вы не работали. Lenovo 300 Wireless Compact Mouse оснащена лазерным сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точность реакции на движения пользователя. Мышь неприхотлива к рабочим поверхностям: специальный коврик необязателен.

Дополнят комплект Lenovo 100 In-Ear Headphone — наушники-вкладыши со встроенным микрофоном с возможностью легко переключаться между музыкой и вызовами. 9-миллиметровые драйверы обеспечивают отличное качество звука, а благодаря трем размерам ушных «чашек» пользователи могут выбрать подходящий для себя и весь день наслаждаться музыкой с комфортом.

Обладатели ноутбуков ideapad могут подобрать сделанные из прочных материалов рюкзаки, которые отлично подойдут для работы и путешествий. Для устройств с диагональю 15 дюймов, например, ideapad 330, подойдет новинка Laptop Everyday Backpack B515. Рюкзак создан из водостойких и прочных материалов, оснащен двумя боковыми карманами, а также основным отделением достаточно просторным для хранения ноутбука и других вещей. Новинка представлена в трех расцветках: черной, синей и серой. Рюкзак Lenovo Casual B210 15.6" имеет внутренний карман с отделением на липучке для надежной фиксации ноутбука. На передней стенке также расположен небольшой карман на молнии, скрытой в дизайнерском шве для хранения бумаг и аксессуаров. Для 15-дюймовых ideapad компания также предлагает городской рюкзак BackPack B810 Urban с защищенными отделами, в которых достаточно места для надежного хранения устройств, аксессуаров и даже сменной одежды. А классический черный Lenovo ThinkPad 15.6 Basic Backpack станет органичным дополнением casual или спортивного образа.

Обладатели устройств линейки ideapad могут подобрать компактную и легкую сумку Lenovo Casual 15.6 — это отличный вариант для тех, кто не представляет свою жизнь без движения и частых поездок. Перегородки сумки изготовлены из плотного и мягкого материала, что поможет зафиксировать и защитить устройство во время транспортировки.

Для тех, кто не представляет свою жизнь без технологий, компания представила два новых аксессуара, которые облегчат зарядку и подключение устройств. Переходник Lenovo USB-C 3-in-1 Hub с тремя разъемами (HDMI, VGA и USB 3.0) поможет одновременно подключить проектор или внешний дисплей, а также USB-устройства. Он весит всего 38 грамм и легко помещается в карман. А благодаря новинке – портативному зарядному устройству USB-C Laptop Power Bank 14000 мА/ч (48 Вт/ч) можно одновременно заряжать ноутбук и смартфон, или ноутбук и планшет. Обеспечить 6 дополнительных часов для ноутбука и 4 полноценных заряда телефона от Power Bank? Легко! К тому же, устройство весом 292 грамма поддерживает функцию быстрой зарядки и оснащено разъемами USB-C (45 Вт) и USB Type-A. Также в комплекте к Power Bank вы найдете набор переходников, чтобы без проблем подзарядить ноутбук, планшет или смартфон.

Аксессуары подойдут не только для устройств Lenovo, их можно совмещать с другими продуктами, а также использовать как дополнение к любым гаджетам, предварительно проверив спецификации на совместимость.