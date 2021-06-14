Компания LG представила обновлённый логотип

14 июня 2021, 12:15

Южнокорейская компания LG представила обновлённый дизайн логотипа, который получил название «Лицо будущего».

Несколько ярких вариантов дизайна, основанных на существующем логотипе, сохраняют привычный облик и вместе с тем отражают стиль цифрового поколения.

Новые версии дизайна представляют собой современную интерпретацию логотипа компании, предлагающую свежие и красочные выражения, которые являются воплощение объединяющей молодёжь, общество, технологии, мир и будущее концепции. Согласно имеющимся данным, сначала новый логотип появится на визитных карточках сотрудников LG, причём они смогут сами выбирать, какой из доступных вариантов дизайна использовать. Сами же визитки будут изготовлены из переработанной целлюлозы.



В дальнейшем LG планирует использовать обновлённый логотип в рекламных роликах своих продуктов, которые нацелены на привлечение внимания потенциальных покупателей. Отмечается, что LG готовится к запуску масштабной рекламной кампании, цель которой заключается в улучшении имиджа бренда и привлечении внимания покупателей. В кампании будут задействованы молодые и перспективные сотрудники LG, работающие в сфере производства аккумуляторов для электромобилей, OLED-дисплеев, разрабатывающие технологии на основе ИИ-алгоритмов и др.



«Мы хотим привнести немного творческой энергии в бренд LG и приложить усилия, чтобы бренд прошёл значительную и инновационную эволюцию», — прокомментировали появление обновлённого логотипа в LG.

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