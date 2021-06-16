Все, что нужно знать о новациях в страховании

16 июня 2021, 18:45

Постепенно европейский стиль все больше проникает в нашу жизнь. Одним из его элементов является страхование. Таким образом стараются защитить свое финансовое благополучие, если будет повреждено имущество или появятся проблемы со здоровьем. Все больше людей понимает, что страхование — это лучший способ уберечь себя от незапланированных денежных потерь. О том, какие изменения произошли в данной сфере в нашей стране, и расскажем далее.

Один из самых популярных видов страхования в Украине — ОСАГО. И связано это не только с тем, что автогражданка является обязательной. Ее широкому распространению способствует также и то, что в случае ДТП его виновник при наличии договора полностью освобождается от выплаты компенсаций пострадавшим. За него весь ущерб возместит его страховая компания. То есть, заплатив не очень большую сумму за свой полис, автолюбитель в будущем сэкономит значительные средства.

Стоимость страховки можно уменьшить на 10%, приобретя ее через интернет. В то же время сейчас размер компенсаций установлен следующий: за полученный материальный ущерб — 130 тыс. грн; за урон, нанесенный жизни и здоровью людей, — 260 тыс. грн. До 2025 года ожидается, что эти суммы вырастут до полумиллиона. Еще одной новинкой является то, что владельцы полисов, купленных онлайн, имеют возможность использовать электронный европротокол, если в ДТП их автомобили получили незначительные повреждения и нет пострадавших людей.

Главное, что необходимо учесть при покупке ОСАГО, — это заключить договор с надежной организацией, например, с лидером рынка — СК VUSO. Компания работает по системе прямого урегулирования, что позволяет ее клиентам существенно сократить бюрократические процедуры при оформлении выплат.

Современные машины стоят очень дорого, так что вполне можно понять стремление владельцев авто получить финансовую помощь, если транспортное средство будет повреждено. Поэтому многие водители предпочитают оформить добровольное страхование КАСКО, позволяющее получить компенсацию в размере стоимости своего авто.

Кроме этого, расширяется количество страховых случаев, среди которых:

повреждение машины в аварии;

поломки автомобиля в результате стихийных бедствий;

угон либо кража отдельных частей злоумышленниками.

Сегодня компании предлагают самостоятельно выбрать перечень страховых случаев, а также различных бонусов. Например, приобретение премиум-пакета позволяет получить дополнительную компенсацию за причиненный моральный ущерб или же выплаты на лечение.

Одним из перспективных направлений страхования во времена пандемии является охрана здоровья. Защититься от коронавирусной болезни или от других проблем очень трудно, а вот избежать больших затрат на лечение — вполне реально. Медицинская страховка может включать в себя оплату консультаций, диагностику, пребывание в стационаре и т. д. Ее стоимость будет весьма незначительной по сравнению с расходами при заболевании. Если же захочется сэкономить, можно в договоре оставить только основные страховые случаи.

Нет необходимости объяснять, что страховка сработает лишь в том случае, если приобретена она в компании, имеющей хорошие позиции на рынке. Одной из таких организаций является СК VUSO, оказывающая свои услуги уже 20 лет. За это время были налажены деловые связи с надежными партнерами — медицинскими учреждениями, СТО и т. д., что позволяет оперативно решать все проблемы своих клиентов. Компания имеет активы в 4 раза превышающие страховые резервы, что гарантирует выплаты в полном объеме.