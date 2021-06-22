22 июня 2021, 9:15

Вышла новая прошивка для нескольких популярных моделей ONYX

Вышла новая версия прошивки для моделей ONYX BOOX Faust , ONYX BOOX Volta,  ONYX BOOX Volta 2 и ONYX BOOX Viking.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.

Список изменений следующий:

    Программа Oreader заменена на программу Alreader X Pro
    Улучшена работа приложения "Заставки"
    Улучшена работа программ "WEB-чтение" и "Передача"
    Расширены возможности Wi-Fi подключения для скрытых сетей
    Исправлен перевод некоторых опций
    Расширены и улучшены настройки подсветки экрана
    Сделан ряд прочих мелких изменений.
    Исправлены некоторые известные ошибки.

Скачать новые прошивки можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru


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