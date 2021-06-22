Вышла новая прошивка для нескольких популярных моделей ONYX

22 июня 2021, 9:15

Вышла новая версия прошивки для моделей ONYX BOOX Faust , ONYX BOOX Volta, ONYX BOOX Volta 2 и ONYX BOOX Viking.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Программа Oreader заменена на программу Alreader X Pro

Улучшена работа приложения "Заставки"

Улучшена работа программ "WEB-чтение" и "Передача"

Расширены возможности Wi-Fi подключения для скрытых сетей

Исправлен перевод некоторых опций

Расширены и улучшены настройки подсветки экрана

Сделан ряд прочих мелких изменений.

Исправлены некоторые известные ошибки.



Скачать новые прошивки можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru