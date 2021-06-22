Вышла новая прошивка для нескольких популярных моделей ONYX

Вышла новая версия прошивки для моделей ONYX BOOX Faust , ONYX BOOX Volta, ONYX BOOX Volta 2 и ONYX BOOX Viking.
Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.
Список изменений следующий:
Программа Oreader заменена на программу Alreader X Pro
Улучшена работа приложения "Заставки"
Улучшена работа программ "WEB-чтение" и "Передача"
Расширены возможности Wi-Fi подключения для скрытых сетей
Исправлен перевод некоторых опций
Расширены и улучшены настройки подсветки экрана
Сделан ряд прочих мелких изменений.
Исправлены некоторые известные ошибки.
Скачать новые прошивки можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru