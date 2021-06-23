Сервис защиты телефонов "Мобильная безопасность" стал более функциональным

23 июня 2021, 11:45

«Мобильная безопасность» – сервис Radarmi и Киевстар, который помогает вернуть потерянный гаджет, стал более функциональным.

Отныне он позволяет защитить не только смартфоны, но и позаботиться о родных и близких людях. По-прежнему с мобильным приложением для iOS и Android, в случае потери телефона, владелец может найти его, или же получить компенсацию от 3500 до 7000 грн.

С появлением функции «Семейный трекер» в мобильном приложении, «Мобильная безопасность» появились такие возможности:

- Отслеживать местонахождение смартфона или близкого человека в реальном времени и оперативно реагировать в случае потенциальной опасности.

- Создавать различные группы пользователей (например, «Дети», «Родители»).

- Отмечать на карте индивидуальные геозоны, актуальные для каждой из групп (например, для группы «Дети» – школа, дом, спортивная секция; для группы «Родители» - ЖКХ, аптека, рынок).

- Отмечать на карте «красные» зоны (например, для группы «Дети»: озеро, заброшенные здания; для группы «Родители»: больница).

- Получать уведомления, если пользователь зашел или вышел из созданной зоны.

- Управлять уровнями доступа для разных участников.

Также мобильное приложение позволяет удаленно блокировать телефон, удалять личные данные, в том числе фото, включать сирену, а также включать через личный web-кабинет или, позвонив на линию поддержки 24/7, GPS-поиск. В случае потери гаджета «Мобильная безопасность» обеспечивает сервис возврата, гарантируя вознаграждение, и доставку курьером владельцу.

Только за прошлый год благодаря сервису, владельцам вернули более 1 тыс телефонов, компенсации за безвозвратно потеряные устройства составили около 1 млн грн. За время работы сервиса установили мобильное приложение и воспользовались услугой 160 тыс абонентов.

Сумма компенсации в рамках услуги «Мобильная безопасность» зависит от выбранного тарифа: «Защита» или «Защита+». Стоимость услуги по тарифу «Защита» составляет 10,5 грн/неделя, а «Защита+» – 14 грн/неделя. Пользователи могут также приобрести защиту для мобильного на год за 219 грн. Например, пользователи тарифа «Защита», имеющие девайсы Android/iOS, получат 3500 грн компенсации, а если пользователь выбрал тариф «Защита+», – 7000 грн в случае безнадежной потери.

Важно: потеря мобильного телефона опасна тем, что, кроме самого устройства в чужие руки могут попасть и персональные данные пользователя, в том числе и сим-карта, к которой привязаны финансовые счета. Поэтому абонентам рекомендуется соблюдать обязательные правила кибергигиены:

• Устанавливать надежный пароль на телефон и сим-карту;

• В случае потери телефона, чтобы личные данные не попали в чужие руки, пользователи «Мобильной безопасности» могут удалить информацию с телефона дистанционно.

• Те, кто не пользуются услугой, должны позвонить к мобильному оператору и заблокировать карту. Чтобы злоумышленники не перевыпустили сим-карту, ее лучше зарегистрировать на паспорт или заключить контракт с телеком-оператором.