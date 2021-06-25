Каждый второй житель Земли обладает смартфоном

25 июня 2021, 9:45

Компания Strategy Analytics сообщает о том, что в июне текущего года на мировом рынке смартфонов произошло знаковое событие: теперь умным сотовым аппаратом пользуется половина всего населения земного шара.

Отмечается, что первым коммерческим смартфоном стало устройство IBM Simon, вышедшее ещё в 1994 году. Затем последовали такие известные модели, как Nokia 9110 Communicator (1998 год) и Ericsson R380 (2000 год).



Настоящий бум смартфонов начался после выхода первого аппарата iPhone в 2007 году и появления операционной системы Android, первый выпуск которой состоялся в сентябре 2008-го.



В 1994 году в мире насчитывалось только около 30 тыс. владельцев смартфонов. В 2012-м был преодолён символичный рубеж в 1 млрд пользователей. И вот теперь говорится, что сегодня умный сотовый аппарат есть у каждого второго жителя Земли.



По состоянию на июнь 2021 года численность населения планеты составляет около 7,90 млрд человек. При этом смартфоном обладают 3,95 млрд жителей Земли.



Иными словами, смартфоном пользуется половина землян. На достижение этого результата потребовалось более четверти века — 27 лет.

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