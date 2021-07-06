Новый флагманский смартфон Nokia представят 11 ноября

6 июля 2021, 11:45

У HMD Global, выпускающей смартфоны под брендом Nokia, довольно сложные отношения с флагманскими продуктами.

После выхода Nokia 9 PureView, который не произвёл должного впечатления на пользователей, ходили слухи о запуске Nokia 9.1, 9.2, а также 9.3, но ни одно из этих устройств так и не было выпущено. Однако через несколько месяцев всё изменится: менеджер по продукции HMD в Китае заявил, что анонс нового флагмана состоится 11 ноября.

К сожалению, о грядущем продукте практически ничего не известно. Чжан Юйчэн (Zhang Yucheng), менеджер по продукции HMD Global в Китае заявил, что компания готовит смартфон флагманского уровня, который сможет похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Его запуск будет приурочен к грандиозной традиционной распродаже на День холостяка, которая как раз стартует 11 ноября. Название смартфона не сообщается, однако, учитывая новую систему наименований смартфонов Nokia, это точно будет не Nokia 9.3.

Напомним, что в данный момент ожидается запуск смартфона Nokia X50, который сможет похвастаться 108-Мп камерой и чипом Snapdragon 775G. Тем не менее, вряд ли менеджер по продукции HMD Global имел в виду этот смартфон. Более вероятно, что речь шла о Nokia X70, о котором сейчас в Cети ходят лишь немногочисленные слухи. Согласно им, смартфон получит продвинутый датчик камеры, разработанный совместно с Nokia Technology. Других данных об устройстве пока нет.

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