SwatchPAY! запускается в Украине с Mastercard

16 июля 2021, 10:45

Компания Mastercard и швейцарский бренд часов Swatch запускают в Украине новый сервис бесконтактных оплат – SwatchPAY!



Отныне обладатели часов SwatchPAY! смогут рассчитываться ими везде, где есть бесконтактный терминал: в магазинах, кафе, общественном транспорте и т.д. Бесконтактная оплата с помощью SwatchPAY! уже доступна для держателей карт Mastercard от Банка Восток, Ощадбанка и ПриватБанка.

В часах SwatchPAY! используется чип NFC, который скрыт под циферблатом. Для оплаты пользователю достаточно лишь поднести часы к бесконтактному терминалу. Часы SwatchPAY! водонепроницаемы на глубине до 30 метров, а также, в отличие от смартфона, они не требуют дополнительной подзарядки, что делает их еще более универсальным и надёжным инструментом для оплат.



Как настроить оплаты с помощью SwatchPAY!



1. Установите мобильное приложение SwatchPAY! на ваш смартфон (доступно на iOS и Android);

2. Добавьте в приложение данные своей платежной карты, отсканировав ее с помощью смартфона либо введя их вручную;

3. Активируйте часы при помощи SwatchPAY! Box в официальном магазине Swatch или же самостоятельно при помощи смартфона с NFC на базе Android;

4. Оплачивайте покупки часами SwatchРAY! бесконтактно и легко управляйте платежными действиями в приложении.



Сегодня в Украине представлены 13 моделей часов, которые поддерживают сервис бесконтактных оплат SwatchPAY!. С перечнем моделей можно ознакомиться на официальном сайте Swatch. Приобрести часы можно в официальных магазинах – на сайте swatch.ua и в магазинах сети ZIFFERBLATT.

«Уже около 40% операций по картам Mastercard в Украине в физическом ритейле происходит при помощи устройств с NFC – смартфонов и гаджетов. При этом оплаты носимыми устройствами, такими как часы и браслеты, набирают популярность особенно стремительно: по количеству таких оплат Украина уже стабильно в тройке стран-лидеров Европы. Уверены, что часы SwatchPAY! станут популярным среди украинцев аксессуаром и платёжным инструментом: они не требуют дополнительной̆ зарядки, всегда находятся на руке, а оплата происходит максимально быстро, удобно и главное – безопасно, что обеспечивает диджитал-платформа Mastercard», – прокомментировал Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.

Сервис SwatchPAY! работает на базе глобальной цифровой платформы токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется уникальной 16-значной комбинацией цифр или, другими словами, токеном. Токен заменяет фактические данные банковской карты при оплате, обеспечивая максимальный уровень защиты платежной транзакции.