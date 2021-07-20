Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Volta 3

20 июля 2021, 12:15

Вышла новая версия прошивки для популярной модели ONYX BOOX Volta 3 версии 2021-07-08_17-07_2.1.2_0с33182.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.

Список изменений следующий:



Улучшена работа почтового клиента.

Расширены и улучшены настройки подсветки экрана.

Сделан ряд прочих мелких изменений.

Исправлены некоторые известные ошибки.



Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.



Напомним, что ONYX BOOX Volta 3 это устройство для чтения электронных книг с экраном типа «электронная бумага» E Ink Carta размером 6 дюймов. Модель имеет встроенную подсветку MOON Light 2 c возможностью регулировки цветового оттенка и отсутствием мерцания. Модуль Wi-Fi и сенсорное управление в сочетании с полноценным браузером позволяют с комфортом использовать устройство для серфинга в сети Интернет. Встроенный модуль Bluetooth даёт возможность слушать музыку и аудиокниги с помощью беспроводных наушников или колонки. А предустановленное программное обеспечение содержит многочисленные настройки текста, тап-зон и жестов для комфортного управления. Кроме того, благодаря операционной системе Android, вы сможете устанавливать сторонние программы для чтения *. Устройство выполнено в компактном эргономичном корпусе и поставляется в комплекте с чехлом с функцией SIDE control.