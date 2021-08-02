Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9C получит конфигурацию с расширенной памятью

2 августа 2021, 10:45

Когда Xiaomi впервые представила бюджетный смартфон Redmi 9C летом прошлого года, и для модели были доступны только версии с 32 или 64 гигабайтами постоянной памяти.

Теперь производитель решил обновить серию, добавив вариант с 4 Гбайтами ОЗУ и 128 Гбайтами ПЗУ.Известно, что пока модель начнут продавать в Малайзии — с 3 августа она поступит в торговые сети по цене, эквивалентной 120 долларам. Стоит вспомнить, что речь идёт о модели с текстурированным корпусом из «бюджетного» пластика. При этом смартфон имеет вполне приемлемые для своего ценового сегмента функции.Модель оснащена 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для селфи-камеры на 5 мегапикселей. На тыльной панели имеется квадратный модуль со скруглёнными углами, вмещающий три камеры — 13-мегапиксельную основную, а также двухмегапиксельный макромодуль и вспомогательный датчик глубины аналогичного разрешения.

Устройство основано на мобильной платформе MediaTek Helio G35 и имеет АКБ на 5000 мА·ч. «Из коробки» смартфон работает под управлением ОС Android 10 в оболочке MIUI 12. О возможности поставок новой версии в Россию и другие страны будет известно позже.

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