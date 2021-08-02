Zoom заплатит пользователям $85 млн для урегулирования претензий

2 августа 2021, 12:45

Стало известно, что компания Zoom Video Communications Inc. согласилась выплатить около $85 млн для урегулирования претензий в рамках коллективного иска пользователей, которые обвинили сервис в неспособности обеспечить должный уровень конфиденциальности данных.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на решение суда Сан-Хосе, штат Калифорния.



Речь идёт о коллективном иске, авторы которого обвинили Zoom в том, что платформа собирает пользовательские данные и делится ими с Facebook. При этом в правилах сервиса не сказано, что Zoom может передавать данные пользователей третьим лицам. В заявлении также утверждалось, что сервис не может защитить частные пользовательские видеоконференции от атак хакеров.



Суд удовлетворил исковое заявление и вынес постановление, в соответствии с которым Zoom придётся выплатить пользователям денежную компенсацию. Согласно имеющимся данным, Zoom выплатит по $25 участникам коллективного иска, которые взаимодействовали с сервисом в рамках платной подписки. По $15 сервис выплатит обладателям бесплатных аккаунтов. В общей сложности для урегулирования инцидента компания потратит около $85 млн. Также суд обязал Zoom пересмотреть действующие правила конфиденциальности, чтобы повысить уровень защиты данных пользователей платформы.

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