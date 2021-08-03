Пожар на крупнейшем накопителе электроэнергии Tesla не удаётся остановить 5 день

3 августа 2021, 9:45

В пятницу по неизвестным пока причинам на строящемся в Австралии хранилище электроэнергии на базе Tesla Megapack, которое оснащено аккумуляторами совокупной ёмкостью 450 МВт‧ч, произошло возгорание одного из блоков.

За выходные ситуация усугубилась — пожар перекинулся на ближайший 13-тонный батарейный блок. Таким образом, пожарным четвёртый день подряд приходится бороться с огнём, не используя воду для тушения.

Даже отсутствие напряжения в электрической системе батарейного блока, как поясняют участники событий в комментариях изданию The Guardian, не позволяет применять воду для тушения огня. Классический способ в данной ситуации лишь увеличивает время горения аккумуляторного блока. После консультаций с компанией Tesla, которая является поставщиком аккумуляторов для объекта, пожарные выработали следующую тактику — они стараются максимально охладить окружающие очаг горения объекты для сдерживания распространения огня и дождаться выгорания в эпицентре.



Сейчас задействованный в тушении пожара персонал занимается тем, что поочерёдно открывает двери аккумуляторных блоков с целью проверки на наличие признаков горения или повышения температуры за допустимые пределы. К концу дня пожарные надеются открыть и проверить все расположенные на площадке блоки. По их словам, это первый в истории человечества пожар, случившийся на аккумуляторном объекте подобных масштабов, предназначенном для буферного хранения электроэнергии.



Хранилище электроэнергии в австралийском штате Виктория должно стать крупнейшим в мире. При совокупной ёмкости 450 МВт‧ч оно будет способно снабжать электроэнергией потребителей общей мощностью 300 МВт. Запуск объекта в эксплуатацию был запланирован на декабрь этого года, но удастся ли выдержать сроки в результате пожара, пока прогнозировать сложно. Подрядчиком по строительству объекта выступает французская компания Neoen, которая в соседней Южной Австралии уже возвела аналогичный объект совокупной мощностью 150 МВт всего за сто дней.

(С) 3dnews.