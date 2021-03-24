Пожароопасность солнечных панелей Tesla стала объектом расследования

24 марта 2021, 9:45

Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) США продолжает расследование по делу о дефектах в солнечных панелях компании Tesla, из-за которых повышается риск их возгорания.

В рамках этого разбирательства ведомство опросило бывшего сотрудника Tesla Стивена Хенкса (Steven Henkes), который работал в компании менеджером по качеству солнечных батарей.