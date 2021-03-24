Пожароопасность солнечных панелей Tesla стала объектом расследования

Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) США продолжает расследование по делу о дефектах в солнечных панелях компании Tesla, из-за которых повышается риск их возгорания.
В рамках этого разбирательства ведомство опросило бывшего сотрудника Tesla Стивена Хенкса (Steven Henkes), который работал в компании менеджером по качеству солнечных батарей.
В иске Хенкса, который был подан в ноябре прошлого года, говорится о том, что он был уволен из Tesla 3 августа 2020 года из-за обращения в государственные учреждения по поводу качества солнечных установок компании. Он заявил, что во время работы неоднократно пытался поднять вопрос безопасности солнечных панелей Tesla, но его обращения компания игнорировала, а когда он обратился с жалобой в CPSC, его попросту уволили. По мнению Хенкса, «реальная угроза возгорания из-за серийных дефектов в установках Tesla по-прежнему сохраняется, а потребители не были должным образом проинформированы об этих рисках».
Солнечные панели Tesla используют частные клиенты и организации. В 2019 году они стали причиной нескольких пожаров в магазинах сети Walmart. В итоге Walmart подала в суд на Tesla, заявив, что из-за пожаров компания понесла значительные убытки, а сами неисправные панели представляют опасность для клиентов и сотрудников. В конце 2019 года компании сумели достигнуть соглашения по данному вопросу, подробности которого не разглашаются.
Руководитель подразделения по техническому обслуживанию и ремонту солнечных батарей в Морган-Хилле (Калифорния) Грег Селлерс (Greg Sellers) отметил, что риск возникновения пожаров в солнечных фотоэлектрических системах очень низок. Исследования Института солнечных энергетических систем Фраунгофера также подтверждают это утверждение. По мнению некоторых экспертов, чаще всего пожары случаются не из-за дефекта самих солнечных панелей, а из-за их некачественной установки.
(С) 3dnews