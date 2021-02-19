Преимущества солнечных панелей и их виды

Одна из современных мировых тенденций – применение альтернативных источников энергии. Самый популярный вариант – солнечные панели. Что они из себя представляют и какие у них преимущества, рассмотрим далее в статье.
Преимущества солнечных панелей
Главная причина, по которой выбирают солнечные панели для дома https://solar-tech.com.ua/solar-electricity/solar-panels/ – доступность энергии. Достаточно один раз заплатить за оборудование и навсегда забыть о коммунальных платежах.
Среди других достоинств солнечной энергии выделяют:
- постоянство. Энергию не получиться перерасходовать и она неисчерпаемая, так что ее хватит на много поколений;
- экологичность. В мире борются за то, чтобы сохранить окружающую среду. Использование солнечных панелей почти не сопровождается выбросами в атмосферу;
- бесшумность. В генераторах нет движущихся узлов, так что выработка энергии происходит бесшумно;
- надежность. Панели не нуждаются в техническом обслуживании, а срок использования почти не ограничен.
Технологии постоянно развиваются, так что батареи становятся более совершенными. Панели могут вводиться в строительные материалы на этапе строительства.
Область применения очень широкая. Например, оборудование можно установить в регионах, где нет возможности подключится к системе централизованного энергоснабжения.
Кремниевые панели
Один из самых популярных вариантов. Кремний – недорогой и доступный материал, который обладает отличными показателями производительности. Оборудование бывает моно- и поликристаллическим.
Особенность первого вида в том, что для изготовления используется чистый кремний. Монокристалл сначала должен затвердеть, а потом его разделяют на очень тонкие пластинки. Частицы соединяют электродной сеткой. Приборы напоминают соты, которые соединены в единственную структуру. Коэффициент полезного действия – приблизительно 20%. Окупится оборудование приблизительно за 2 года.
Поликристаллические панели получают после охлаждения кремния. Благодаря такому подходу приборы обойдутся более дешево по сравнению с предыдущим вариантом. Коэффициент полезного действия составляет до 18%. Окупаемость оборудования до 3 лет.
Пленочные батареи
Панели могут изготавливаться из разных материалов. Самые популярные виды:
- кадмий. Основной плюс – высокий уровень поглощения света. Минус в том, что КПД составляет до 10%;
- медь, селен, индий. Приборы из смеси таких материалов имеют достаточно большой КПД – почти 20%;
- полимеры. Батареи из таких материалов появились на рынке относительно недавно. Особенность оборудования в том, что оно очень тонкое. КПД достаточно маленький – всего 5%. Покупают такие приборы потому, что обойдутся они недорого и не выделяют никаких вредных веществ во время использования.
Амфорные виды представляют собой что-то среднее между пленочным и кремниевым типом. Для изготовления используется силан, который наноситься тонким слоем на пленочную подложку.