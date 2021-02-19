Преимущества солнечных панелей и их виды

19 февраля 2021, 15:27

Одна из современных мировых тенденций – применение альтернативных источников энергии. Самый популярный вариант – солнечные панели. Что они из себя представляют и какие у них преимущества, рассмотрим далее в статье.

Преимущества солнечных панелей

Главная причина, по которой выбирают солнечные панели для дома https://solar-tech.com.ua/solar-electricity/solar-panels/ – доступность энергии. Достаточно один раз заплатить за оборудование и навсегда забыть о коммунальных платежах.

Среди других достоинств солнечной энергии выделяют:

- постоянство. Энергию не получиться перерасходовать и она неисчерпаемая, так что ее хватит на много поколений;

- экологичность. В мире борются за то, чтобы сохранить окружающую среду. Использование солнечных панелей почти не сопровождается выбросами в атмосферу;

- бесшумность. В генераторах нет движущихся узлов, так что выработка энергии происходит бесшумно;

- надежность. Панели не нуждаются в техническом обслуживании, а срок использования почти не ограничен.

Технологии постоянно развиваются, так что батареи становятся более совершенными. Панели могут вводиться в строительные материалы на этапе строительства.

Область применения очень широкая. Например, оборудование можно установить в регионах, где нет возможности подключится к системе централизованного энергоснабжения.

Кремниевые панели

Один из самых популярных вариантов. Кремний – недорогой и доступный материал, который обладает отличными показателями производительности. Оборудование бывает моно- и поликристаллическим.

Особенность первого вида в том, что для изготовления используется чистый кремний. Монокристалл сначала должен затвердеть, а потом его разделяют на очень тонкие пластинки. Частицы соединяют электродной сеткой. Приборы напоминают соты, которые соединены в единственную структуру. Коэффициент полезного действия – приблизительно 20%. Окупится оборудование приблизительно за 2 года.

Поликристаллические панели получают после охлаждения кремния. Благодаря такому подходу приборы обойдутся более дешево по сравнению с предыдущим вариантом. Коэффициент полезного действия составляет до 18%. Окупаемость оборудования до 3 лет.

Пленочные батареи

Панели могут изготавливаться из разных материалов. Самые популярные виды:

- кадмий. Основной плюс – высокий уровень поглощения света. Минус в том, что КПД составляет до 10%;

- медь, селен, индий. Приборы из смеси таких материалов имеют достаточно большой КПД – почти 20%;

- полимеры. Батареи из таких материалов появились на рынке относительно недавно. Особенность оборудования в том, что оно очень тонкое. КПД достаточно маленький – всего 5%. Покупают такие приборы потому, что обойдутся они недорого и не выделяют никаких вредных веществ во время использования.

Амфорные виды представляют собой что-то среднее между пленочным и кремниевым типом. Для изготовления используется силан, который наноситься тонким слоем на пленочную подложку.