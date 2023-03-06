6 марта 2023, 19:15

Итальянская ENEL выделит для Украины 5 700 солнечных панелей

Итальянская энергетическая компания ENEL выделит для Украины 5 700 солнечных панелей.



Они будут обеспечивать электричеством критическую инфраструктуру.

