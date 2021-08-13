Treolan – новый дистрибьютор Fujitsu

13 августа 2021, 11:45

Fujitsu подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Treolan. Дистрибьютор займется поставкам оборудования вендора, включающего серверы, СХД, интегрированные и персональные системы, Ethernet-коммутаторы и аксессуары для рабочей среды.

Дистрибьюторское соглашение вступило в силу в июне 2021 года. Продукция будет доступна для заказа со склада к концу третьего квартала.



«Старт совместной работы пришелся на период взрывного роста технологий, необходимых для оптимального функционирования новых трудовых режимов и обработки растущих объемов данных, – говорит Екатерина Золотарева, директор департамента по работе с партнерами и дистрибьюторами Fujitsu. – С помощью Treolan мы будем развивать продажи и обеспечивать конечных пользователей разнообразными инфраструктурными решениями, необходимыми для цифровой трансформации бизнеса. Вследствие пандемии организации вынуждены ускорять темпы технологических преобразований, чтобы справляться с потенциальными трудностями в будущем. Мы рады оказать содействие бизнесу, объединив усилия с нашим новым дистрибьютором. Мы намерены сфокусироваться на развитии инфраструктурных проектов, региональном продвижении и регулировании складской деятельности».



«Серверное и клиентское оборудование остаются наиболее затратной частью ИТ-бюджетов большинства российских компаний, – рассказывает Ирина Нужненкова, старший менеджер по продукции компании Treolan. – Налаженные отношения с производителями, крупнейшими поставщиками передовых решений, и уверенная мультивендорная позиция гарантируют надежность и высокое качество поставляемых нами решений. Мы всегда стремимся предоставить своим клиентам лучшие по характеристикам, стоимости и срокам внедрения продукты. Благодаря партнерству с одним из самых стабильных поставщиков ИТ-оборудования, компанией Fujitsu, у наших клиентов будет возможность реализовать большее количество проектов с надежной поддержкой. Статус официального долгосрочного дистрибьютора Fujitsu позволит Treolan укрепить лидерские позиции на ИТ-рынке, а также расширить свои и партнерские возможности».



Партнерская сеть Treolan насчитывает более 3500 компаний, расположенных в России и странах СНГ. Дистрибьютор объединяет более 600 сотрудников, имеет офисы продаж в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. В распоряжении Treolan – собственная демо-лаборатория с удаленным доступом в режиме 24х7 и первоклассная информационная система работы с партнерами (b2b-портал).



На протяжении многих лет Treolan входит в ТОП-5 лучших российских дистрибьюторских ИТ-компаний России в рейтингах отраслевых СМИ. По итогам рейтинга CRN «Лучшие российские ИТ-дистрибьюторы» компания регулярно занимает высокие позиции в следующих номинациях: «Лучший ИТ-дистрибьютор для системного интегратора», «Лучший ИТ-дистрибьютор для сборщика», «Лучший дистрибьютор ПО», «Лучший дистрибьютор средств информационной безопасности».



Приоритетом деятельности обеих компаний является следование целям устойчивого развития, долгосрочные партнерские отношения, работа на безупречную репутацию. Особое внимание Treolan планирует сосредоточить на продвижении продуктов корпоративного уровня, а именно на оборудовании, которое используется для построения центров обработки данных.