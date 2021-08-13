Новости футбола, которые интересно знать

13 августа 2021, 13:05

Футбол – это любимая игра многих. Ее даже можно назвать самой популярной командной игрой. Футбол захватывает, его можно назвать игрой, которая объединяет миллионы людей. Следить за футбольными матчами, читать новости футбола всегда интересно, даже если вы не игрок и не фанат, а просто случайно стали свидетелем матча. Еще многие отдают своих детей на занятия футболом, совсем об этом не жалеют, поскольку есть довольно большие перспективы. Футбол не только дает физическое развитие, как и любой другой вид спорта. С помощью занятий данным видом спорта ребенок развивает навыки работать в команде, получает шансы сделать карьеру в будущем.

Какие последние новости футбола привлекли внимание

Если говорить о последних новостях футбола, то ярким событием в этом случае стало проведение чемпионата Европы Евро 2020. Несмотря на то, что он уже завершился, обсуждения не утихают и до сих пор.

Как и предвещали многие эксперты, в финал вышли две сильнейшие команды. Это Италия и Англия.

Какие были ключевые моменты:

- Предсказать, кто из них победит, было довольно сложно, так как и та, и другая команда в рамках этого чемпионата были ведущими во время каждого матча.

- В итоге выиграла сборная Италии, несмотря на то, что матч происходил на территории Великобритании.

- Конечно же, победа не была легкой. Матч вообще закончился со счетом 1:1. Именно поэтому была назначена серия пенальти, в результате которой и победила Италия.

Сам матч никак нельзя назвать скучным. Игра стала напряженной еще с самого начала. Команды даже не давали ни себе, ни сопернику времени на разогрев. Англия открыла счет на первых минутах игры. А вот сказать, какая из команд доминировала на поле, нельзя.

Достойны обсуждения и события, которые происходили после окончания матча. Болельщики итальянской сборной были вне себя от радости. Гуляния длились всю ночь как в Риме, так и в Лондоне, где проходил сам матч.

А вот болельщики сборной Англии оказались сильно опечалены, так как большинство из них надеялись на победу своей сборной. Некоторые из болельщиков вообще взбудоражили весь мир своими выходками. Группа английских болельщиков поджидала итальянцев у выхода со стадиона и открыто на них нападала. В сети этот случай моментально осудили.

Что касается самих игроков, то команда Италии, как и следовало ожидать, была на седьмом небе от счастья. Они комментировали свою победу, обещали гулять всю ночь. Некоторые даже позволили себе немного поиздеваться над англичанами жестами или какими-то колкими фразами. Обещание свое они, конечно же, сдержали. Даже сам тренер итальянской сборной позволил себе пустить слезу по окончании игры. Данный момент был очень трогательным. Об этом еще долго велись разговоры в сети.