Bose выпустит беспроводные накладные наушники QuietComfort 45 за $330

19 августа 2021, 10:45

Компания Bose, по сообщениям сетевых источников, в скором времени анонсирует беспроводные наушники QuietComfort 45.

Информация об этом устройстве на непродолжительное время появилась на сайте Staples.com.

Сообщается, что новинка получит ряд конструктивных улучшений, нацеленных на снижение веса и повышение уровня комфорта во время продолжительного ношения. Наушники показаны на изображениях в двух цветовых исполнениях — чёрном и белом.



Модель QuietComfort 45 будет наделена высокоэффективной системой активного шумоподавления (ANC). Режим Aware Mode позволит слышать определённые звуки окружающей среды, что будет полезно в транспорте или, скажем, на вокзале.

Судя по обнародованным данным, питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 460 мА·ч. Её заряда хватит на 24 часа работы с активным шумоподавлением. Функция быстрой подзарядки позволит за 15 минут накопить такое количество энергии, которого хватит на 2,5 часа прослушивания музыки.





Говорится о наличии контроллера Bluetooth 5.1. Наушники также смогут функционировать в проводном режиме с подключением через стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо.



Среди прочего упомянуты физические органы управления на чашках и порт USB Type-C для подзарядки. Цена новинки составит 330 долларов США.

(С) 3dnews