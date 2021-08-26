Блоки питания GIGABYTE GP-P850GM и GP-P750GM: официальное заявление

26 августа 2021, 16:15

Компании GIGABYTE известно мнение представителей некоторых СМИ, которые ставят под сомнение качество блоков питания GP-P850GM и GP-P750GM.

Компания GIGABYTE имеет все основания гордиться своими разработками и качеством выпускаемых продуктов, именно поэтому мы со всей серьезностью относимся к любой информации на указанную тему. В предлагаемом Вашему вниманию заявлении мы хотели бы разъяснить нашу официальную позицию:



В процессе эксплуатации настольных ПК периодически происходят ситуации, когда пиковая нагрузка может превышать штатный диапазон допустимых нагрузок. Для того, чтобы адекватно и своевременно реагировать на подобные процессы, блоки питания GIGABYTE, в частности модели GP-P850GM и GP-P750GM, оснащены встроенной функцией защиты от перегрузки по мощности Over Power Protection (OPP) в полном соответствии с рекомендациями отраслевого стандарта. Функционалом OPP предусмотрена процедура отключения устройства в тех случаях, когда нагрузка превышает штатный диапазон значений мощности, указанный в спецификации. На момент запуска изделий в серийное производство, в контексте отраслевых требований для диапазона нагрузок от 120% до 150%, отслеживаемых средствами OPP, применительно к модели GP-P850GM был установлен диапазон 1020 Вт ~ 1300 Вт, а для модели GP-P750GM – 900 Вт ~ 1125 Вт.



Компания GIGABYTE ценит и принимает во внимание любые конструктивные отзывы и предложения наших медиа-партнеров, а также специалистов-профессионалов в области компьютерного оборудования. Отдельные представители этого сообщества уведомили нас о выявленных ими проблемах, связанных с потенциальной возможностью отключения цепей питания моделей GP-P850GM и GP-P750GM во время тестирования указанных изделий GIGABYTE средствами специализированного оборудования в течение продолжительных циклических испытаний в условиях экстремальной нагрузки (неоднократное длительное воздействие нагрузки, установленное значение порога срабатывание триггера OPP для нагрузки в диапазоне 120% ~ 150%). В предлагаемом Вашему вниманию Заявлении мы хотели бы довести до сведения всех наших клиентов важную информацию о том, что указанный выше сценарий расширенного тестирования оборудования может значительно сократить срок службы элементной базы моделей GP-P850GM и GP-P750GM, а в ряде случаев привести к деградации ключевых модулей и блока питания в целом.



С целью изучения потенциальных проблем, на которые указывает третья сторона, в частности, особенности поведения изделий и выявленные недочеты во время тестирования блоков питания средствами специализированного оборудования в течение продолжительных циклических испытаний в условиях экстремальной нагрузки (неоднократное длительное воздействие нагрузки, установленное значение порога срабатывание триггера OPP для нагрузки в диапазоне 120% ~ 150%), компания GIGABYTE провела собственное исследование, по результатам которого внесла коррективы применительно к порогу срабатывания OPP для моделей GP-P850GM и GP-P750GM, изменив диапазон величин критичной нагрузки.



Модель GP-P850GM – диапазон критичных нагрузок, как ключевой фактор для срабатывания триггера OPP, скорректирован с прежних 120% ~ 150% до 110% ~ 120%

Прежний диапазон значений мощности: 1020 Вт ~ 1300 Вт

Скорректированный диапазон значений мощности: 950 Вт ~ 1050 Вт



Модель GP-P750GM – диапазон критичных нагрузок, как ключевой фактор для срабатывания триггера OPP, скорректирован с прежних 120% ~ 150% до 110% ~ 120%

Прежний диапазон значений мощности: 900 Вт ~ 1125 Вт

Скорректированный диапазон значений мощности: 825 Вт ~ 925 Вт



Компания GIGABYTE высоко ценит доверие наших клиентов к качеству продукции GIGABYTE и дорожит высокой оценкой уровня послепродажного обслуживания. Компания GIGABYTE официально уведомляет потребителей нашей продукции о том, что потенциальные проблемы, о которых сообщали отдельные представители СМИ, могли проявляться только как результат экстремальных нагрузок в процессе стендовых испытаний с применением специального электронного оборудования в течение очень длительного периода времени, и не являются типичными для штатных условий эксплуатации блока питания в составе настольного ПК.



Блоки питания GIGABYTE GP-P850GM и GP-P750GM отвечают требованиям отраслевых стандартов и оснащены средствами защиты OCP, OTP, OVP, OPP, UVP, и SCP.

Кроме того, характеристики блоков питания GIGABYTE подтверждены Сертификатами безопасности различных стран, в целях обеспечения безопасной и стабильной работы отдельных компонентов и ПК в целом.



Информируем наших клиентов о том, что характеристики блока питания с любым серийным номером, не указанным в Приложении 1, уже соответствуют заявленным выше скорректированным параметрам, и реализованы средствами встроенной защиты OPP, см. информацию, указанную в Пункте 3.



Наряду с тем, что до и после корректировки параметров OPP надежность и эксплуатационные характеристики наших блоков питания не вызывают сомнений, владельцы моделей GP-P850GM и GP-P750GM, серийные номера которых находятся в указанном в Приложении 1 диапазоне, могут воспользоваться предложением оформить *Заявку на возврат и замену применительно к моделям GP-P850GM и GP-P750GM.