Тёмный режим в Windows 11 сделает системные звуки более спокойными

8 сентября 2021, 13:15

Стало известно, что в Windows 11 переработан не только пользовательский интерфейс, но системные звуки, которые к тому же будут разными для светлого или тёмного режима ОС.

Microsoft сделала системные звуки в тёмном режиме менее резкими и раздражающими, чтобы не тревожить пользователей, но в то же время, чтобы уведомления до них доходили.

«Звуки в Windows 10 были резкими, они буквально создавались с использованием резких длин волн. В Windows 11 мы сосредоточились на том, чтобы сохранять ваше спокойствие. Для этого нам пришлось переоценить нашу звуковую среду, чтобы она стала более спокойной. Новые звуки созданы с использование значительно более плавных волн, за счёт чего они становятся мягче, но всё ещё могут предупреждать/уведомлять вас о чём-то по мере необходимости. Так же, как мы округлили пользовательский интерфейс визуально, мы округлили и звуковой ландшафт, чтобы смягчить ощущения во время работы», — говорится в сообщении Microsoft.



Отметим, что Microsoft впервые создаёт разные системные звуки для пользовательских режимов своей операционной системы. Задумка состоит в том, что в светлом режиме звуки громче и ярче, поскольку подразумевается, что пользователь работает в светлое время суток. Если же интерфейс переключается в тёмный режим, то звуки становятся более плавными и тихими, чтобы не мешать пользователю продолжать работу в более позднее время.



Также было сказано, что разные звуки помогут людям со слабым зрением отличать светлую и тёмную темы по звукам. «Мы представили варианты светлых и тёмных звуков, чтобы слабовидящие люди могли воспринимать светлую и тёмную темы на слух. Тематические звуки повышают продуктивность, за счёт соответствия вашему стилю работы через выбранную тему. Звуки тёмной темы помогают вам не терять фокусировку, а звуки светлой темы способствуют поддержанию активности», — приводит источник слова представителя Microsoft.

(С) 3dnews.