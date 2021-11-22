В следующем году Microsoft ускорит работу Windows 11

22 ноября 2021, 12:45

По сообщениям сетевых источников, в следующем году Microsoft намерена уделить больше внимания повышению производительности и быстродействию своей операционной системы Windows 11.

Об этом сообщили члены команды разработчиков Windows во время ответов на вопросы пользователей платформы Reddit «Ask Me Anything».



В ходе беседы один из пользователей Reddit упомянул тенденцию к медлительности пользовательского интерфейса Windows 11, которая в основном связана с работой файлового менеджера и меню, появляющегося при нажатии правой кнопки мыши. В ответ на это разработчики сообщили о планах по увеличению производительности операционной системы в 2022 году, включая ускорение рендеринга элементов пользовательского интерфейса.



«Часть из того, что вы упомянули, диктуется производительностью WinUI, но также часть, вероятно, не связана с тем, что делает наша команда, но всё же является важным моментом для Windows в целом. Помимо того, что мы хотим сосредоточить часть нашей UX-структуры на производительности в 2022 году, у нас также есть специальная команда, которая была сформирована недавно для решения этой проблемы более целостно», — говорится в сообщении разработчиков.



Очевидно, что Microsoft относится серьёзно к повышению быстродействия пользовательского интерфейса своей операционной системы. Всё, что делает Windows 11 менее отзывчивой при выполнении простых задач, таких как переход между папками, просмотр файлов или вызов меню правой кнопкой мыши, будет оказывать негативное воздействие на репутацию ОС среди пользователей. Поскольку Microsoft планирует активно продвигать Windows 11, такого рода проблемы в ОС должны устраняться.

(C) 3dnews