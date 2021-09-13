13 сентября 2021, 13:45

Серверы Fujitsu линейки PRIMERGY сертифицированы для Windows Server 2022

Серверы Fujitsu PRIMERGY теперь сертифицированы для использования с Windows Server 2022, последней версией самой популярной серверной операционной системы, которая лежит в основе многих ЦОД по всему миру.



Среди инноваций в новой версии Windows Server — многоуровневая безопасность и обеспечение еще более защищенной удаленной работы. Серверы Fujitsu PRIMERGY в сочетании с ОС Windows Server 2022 представляют собой многофункциональную платформу для модернизации приложений с помощью технологии контейнеризации или реализации других планов по миграции.



Операционная система Windows Server — самый частый выбор для критически важных сервисов и приложений. Она занимает такое важное место на рынке ЦОД, что выпуск новой версии стал значимым событием для руководителя ЦОД и специалистов по ИТ-стратегии.



Киберугроз становится все больше, а последствия инцидентов быстро усугубляются, поэтому для ИТ-руководителей обеспечение безопасности является одним из основных приоритетов. Серверы Fujitsu PRIMERGY и Windows Server 2022 предлагают новые функции безопасности, такие как защищенное ядро (Secured-Core Server), защищенные подключения (Secure Connectivity) и технология Platform Firmware Resilience (PFR). Secured-Core Server обеспечивает эффективную защиту от угроз и многоуровневую безопасность для оборудования, встроенного ПО и операционной системы. Secured-Connectivity добавляет еще один уровень безопасности при передаче данных. С помощью PFR система защищает встроенное ПО платформы, определяет повреждения и восстанавливает ПО до заведомо исправного состояния.



Сегодня многие сотрудники работают за пределами офиса, а значит компаниям приходится уделять особое внимание безопасности своих данных и приложений. Используя службы удаленных рабочих столов Windows Server, ИТ-администраторы могут легко настроить удаленный доступ к приложениям и рабочим столам. Платформа обеспечивает более безопасный доступ к виртуализированным приложениям, подключение к удаленным рабочим столам и упрощенное управление. С помощью контроллера integrated Remote Management Controller (iRMC) и Infrastructure Manager Software (ISM) от Fujitsu ИТ-руководители также могут просматривать данные и управлять ЦОД в любом месте и в любое время.



Кристиан Лейтнер (Christian Leutner), вице-президент и директор по продажам продуктов в Европе в компании Fujitsu, рассказывает: «Продолжающаяся трансформация на основе данных ставит перед заказчиками новые задачи. Данных, сервисов и приложений становится все больше, и они требуют все больше ресурсов для обработки и обслуживания. Windows Server 2022 и серверы Fujitsu PRIMERGY идеально сочетаются друг с другом и позволяют повысить безопасность и производительность систем. Заказчики уже ценят серверы Fujitsu PRIMERGY за надежность, проверенную на собственном опыте, а в сочетании с новыми возможностями Windows Server 2022 они получат защищенную среду, которая поддержит не только имеющиеся, но и будущие рабочие нагрузки и потребности бизнеса».



Линейка Fujitsu x861 включает два новых сервера PRIMERGY RX для корпоративных ЦОД, новый сервер PRIMERGY GX с ускорением на базе графических процессоров и два мощных вычислительных узла с улучшенным корпусом PRIMERGY CX400 высотой 2U, которые идеально подходят для виртуализации и высокопроизводительных вычислений в условиях ограниченного пространства. Новое поколение PRIMERGY оснащено масштабируемыми процессорами Intel® Xeon® 3-го поколения и высокоскоростным ОЗУ. Их дополняют энергонезависимая память серии Intel® Optane™ 200, улучшенная графика и новые носители в форм-факторе EDSFF, которые обеспечивают невероятное ускорение рабочих нагрузок. Обновленная бэкенд-инфраструктура идеально подходит для совместной работы, обмена сообщениями, виртуализации, баз данных и ресурсоемкой обработки графики.



Первые серверы PRIMERGY, сертифицированные для работы с Windows Server 2022, будут доступны для заказа в октябре. Цены зависят от характеристик и региона.

