Facebook представила 10-дюймовый портативный смарт-дисплей Portal Go

22 сентября 2021, 11:15

Компания Facebook представила третье поколение смарт-дисплеев Potral, предназначенных для видеозвонков, сообщает издание CNBC.

Первые устройства серии появились ещё в 2018 году, однако Facebook ни разу не делилась статистикой их продаж. Тем не менее в последние годы подобные устройства оказались удивительно популярными, во многом из-за пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции.

Новое поколение смарт-дисплеев Portal представлено двумя моделями. Одна из них — это совершенно новое устройство Portal Go за 199 долларов, являющейся первым портативным смарт-дисплеем компании. Новинка получила 10-дюймовый дисплей с разрешением 1280 × 800 пикселей, который размещён внутри мягкого тканевого корпуса-подставки, служащего зарядной станцией. В автономном режиме смарт-дисплей готов обеспечить до 5 часов работы при использовании видеозвонков через Messenger или до 14 часов работы в режиме голосового общения с выключенным экраном.



Второй новинкой является обновлённая 14-дюймовая модель Portal+, оснащённая экраном с разрешением 2140 × 1440 пикселей. Имеется подставка, позволяющая менять ориентацию дисплея с горизонтальной на вертикальную. Как и младшая модель, Portal+ способен проработать до 14 часов без подзарядки. Следует также добавить, что обе версии смарт-дисплеев Portal оснащены 12-мегапиксельной камерой.



Предварительные заказы на Portal Go и обновлённый Portal+ начинаются сегодня. Доставить обещают только 19 октября.

Вместе с новыми смарт-дисплеями Facebook представила Portal for Business — службу для малых и средний предприятий, позволяющую компаниям приобретать, развёртывать и удалённо управлять дисплеями Portal для своих сотрудников. В этом году бета-тест сервиса будет запущен в США. Позже компания планирует его развернуть и на рынках других стран. В Facebook отмечают, что подобные сервисы пользуются спросом, поскольку всё больше компаний переходят на удалённые или гибридные графики работы.



Facebook также сообщила, что в декабре добавит в дисплеи Portal поддержку сервиса совместной работы Microsoft Teams. Это позволит владельцам смарт-экранов использовать устройства для доступа к календарю, контактам Teams, делиться файлами и пользоваться функциями чата указанного сервиса. В настоящий момент дисплеи Portal работают с Zoom, BlueJeans и Webex.

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