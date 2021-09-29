"ФИНАМ" предоставил возможность торговать валютой неполными лотами

29 сентября 2021, 9:45

Клиенты ФГ «ФИНАМ» получили возможность торговать неполными лотами. Минимальный размер заявки теперь составляет 1 доллар или евро.

В результате существенно упростился не только процесс обмена валюты на бирже, но и получение дивидендов и купонных выплат при операциях с иностранными ценными бумагами.



ФГ «ФИНАМ» предоставила клиентам возможность совершать сделки с валютой на Московской бирже неполными лотами. Операции доступны пользователям как торговых систем QUIK и TRANSAQ, так и платформы FinamTrade (в том числе в мобильном приложении). Сделки совершаются с расчетами TOM (на следующий рабочий день). Комиссия брокера за сделку составляет от 0,03682% в день, но не менее 1 рубля за сделку.



Ранее один лот на валютном рынке был эквивалентен $1000, что ограничивало возможности инвесторов с небольшим капиталом. Теперь размер лота составляет всего один цент, а минимальный размер заявки — 100 лотов, то есть 1 евро или доллар. Это не только снижает барьер входа в сделку для розничных инвесторов, но и способствует увеличению ликвидности торгов. Операции с неполными лотами также расширяют возможности участников торгов и при операциях с иностранными ценными бумагами в части купонных выплат и получения дивидендов.



«Общее число брокерских счетов на Московской бирже уже превысило 22,5 млн, причем одной из наиболее популярных биржевых операций является именно конвертация валюты. В отличие от большинства конкурентов, минимальный размер лота при торговле через “ФИНАМ” составляет всего один цент, что не только делает торговлю валютой на бирже максимально доступной для большинства частных инвесторов, но и существенно повышает удобство процесса конвертации для наших клиентов», — прокомментировал член правления, руководитель управления мониторинга и развития клиентского сервиса ФГ «ФИНАМ» Дмитрий Леснов.



