Инвестиции в инновационного лидера индийского авторынка CarDekho

21 октября 2021, 13:15

Клиенты ФГ «ФИНАМ» со статусом квалифицированного инвестора получили возможность инвестировать в Cardekho — лидирующий индийский онлайн-маркетплейс автомобилей.

По прогнозам аналитиков, к моменту IPO компании в 2023 году ее капитализация может составить $3,6 млрд.



CarDekho — индийский «единорог», интегрирующий онлайн-маркетплейс новых и подержанных автомобилей, финансовые услуги и лидогенератор. Компания была основана в 2008 году, а с 2019 года осуществляет экспансию на рынки Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Филиппины и Малайзию.



Как отмечается в исследовании ФГ «ФИНАМ», в настоящее время индийский авторынок далек от насыщения и находится на этапе быстрого роста: «В Индии на 100 человек приходится три автомобиля — в 2,5 раза меньше, чем в среднем в Юго-Восточной Азии и в семь раз меньше, чем в Китае. По прогнозам, в 2025 году объем индийского авторынка достигнет $216 млрд, а продажи подержанных автомобилей составят $143 млрд».



Благодаря инновационным решениям CarDekho является одним из главных бенефициаров роста авторынка в стране — сейчас 86% всех покупателей новых автомобилей в Индии изучают авторынок с его помощью, а месячная активная аудитория (MAU) маркетплейса составляет 53 млн человек. «На сайте CarDekho пользователи читают обзоры и отзывы, сравнивают рейтинги, делают онлайн-оценку своего автомобиля, подбирают новый и ищут локального дилера для бронирования тест-драйва. В свою очередь, проприетарный алгоритм «ConnectO», обученный на данных о поведении пользователей, предсказывает вероятность покупки автомобиля и предпочтения клиента в зависимости от поведения на сайте», — говорится в исследовании.



Кроме того, CarDekho входит в четверку крупнейших в стране источников автокредитования, а доля одобренных кредитов клиентов компании вдвое выше, чем в среднем по Индии. Как отмечают аналитики ФГ «ФИНАМ», только 17% покупок автомобилей в этой стране финансируется за счет кредита, в то время как в развитых странах доля превышает 75%. Прогнозируется, что к 2023 году показатель увеличится до 36%, что приведет к удвоению потенциала авторынка. Компания также считается лидирующим цифровым брокером автострахования в Индии. Темпы прироста выручки Cardekho от этого направления составляют в годовом выражении 50%.



Согласно данным Techcrunch, аннуализированная выручка Cardekho превысила $100 млн в сентябре 2021 года. Компания генерирует более 30% продаж всех производителей автомобилей в Индии. Cardekho работает с 3500 дилерами новых автомобилей и 4000 дилерами подержанных автомобилей.



В результате пяти инвестиционных раундов компания намерена привлечь более $450 млн. Аналитики ожидают размещение в 2023 году. Сейчас у компании более 14 инвесторов, включая Sequoia Capital India, Hillhouse Capital, Google Capital, HDFC Bank и знаменитого предпринимателя Ратана Тата. Согласно статистике, при проведении IPO компанию, в которую вложен такой объем средств столь широкого круга инвесторов, в среднем оценивают в $3,6 млрд. При этом аналитики прогнозируют, что в оптимистическом сценарии стоимость Cardekho в 2023 году составит $5,5 млрд.