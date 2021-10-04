ONYX BOOX Faust 4 - передовые характеристики в классическом корпусе

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, рада сообщить о расширении популярной серии букридеров, посвященной бессмертному произведению Иоганна Вольфганга Гете.
Новинка ONYX BOOX Faust 4 вобрала в себя все достоинства предыдущих поколений, получив при этом новый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus. Плотность пикселей такого дисплея составляет 300 ppi, что соответствует качественной книжной печати и обеспечивает еще больший комфорт при чтении. Также было улучшено программное обеспечение модели и список возможностей ридера пополнился новыми удобными функциями.
Шестидюймовый экран E Ink Carta Plus, установленный на ONYX BOOX Faust 4, имеет самые высокие разрешение и контрастность среди дисплеев такого размера. Модель поддерживает емкостное сенсорное управление, обеспечивающее удобство как во время чтения, так и при использовании различных дополнительных функций ридера. Встроенная подсветка MOON Light 2 имеет регулировку цветовой температуры, а благодаря применению технологии Flicker-Free у нее полностью отсутствует мерцание. Использование функции SNOW Field значительно уменьшает количество артефактов при частичной перерисовке, повышая качество изображения на экране.
Модель базируется на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц и имеет 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Данная аппаратная платформа обеспечивает достаточную скорость для комфортной работы при любых стандартных сценариях использования, будь то чтение, просмотр изображений или прослушивание аудио-файлов. Ридер оборудован беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, обеспечивающими широкие коммуникационные возможности.
Предустановленные программы для чтения содержат многочисленные настройки, благодаря которым любой пользователь сможет получить для себя максимально комфортное отображение текста. В состав ПО ридера входит аудиоплеер, поддерживающий работу с файлами MP3 и WAV. Благодаря функции TTS имеется возможность прослушивания содержимого текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить слова непосредственно во время чтения, а при наличии Интернета можно воспользоваться онлайн-переводчиком, выделив фрагмент текста в документе. Приложение WEB-чтение позволяет передавать из браузера и читать на ридере понравившиеся интернет-страницы, настраивая при этом различные параметры отображения текста. Благодаря операционной системе Android имеется возможность устанавливать на ридер различные сторонние приложения.
Букридер выполнен в классическом компактном корпусе, проверенном временем и завоевавшем любовь большого числа пользователей, основной особенностью которого являются удобные боковые кнопки листания. В комплекте с книгой поставляется «умная» обложка, надежно защищающая экран при транспортировке и обеспечивающая дополнительное удобство при активном использовании ридера. Аккумулятор емкостью 3000 мАч позволит обходиться без подзарядки длительное время.
Технические характеристики ONYX BOOX Faust 4:
Дисплей E Ink Carta Plus, диагональ – 6 дюймов, разрешение – 1072 х 1448 точек, плотность пикселей - 300 ppi, 16 градаций серого цвета
Тип сенсора Емкостный
Подсветка экрана MOON Light 2
Дополнительные функции SNOW Field
Операционная система Android 4.4
Возможность установки приложений Есть
Возможности управления Сенсорный экран (multi-touch), боковые кнопки листания, кнопка «Обратно»
Процессор 1,2 ГГц, 4-ядерный
ОЗУ 1 ГБ
Твердотельная память 8 ГБ
Аудио Bluetooth
Проводной интерфейс microUSB
Беспроводной интерфейс Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1
Поддерживаемые форматы файлов TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ
Аккумулятор Литиево-ионный, ёмкость 3000 мАч
Размеры 170 × 117 × 8,7 мм
Вес 182 г
Цвет Черный
Комплектность Устройство, защитная обложка, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон
Гарантийный срок 1 год