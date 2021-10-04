ONYX BOOX Faust 4 - передовые характеристики в классическом корпусе

4 октября 2021, 12:15

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, рада сообщить о расширении популярной серии букридеров, посвященной бессмертному произведению Иоганна Вольфганга Гете.

Новинка ONYX BOOX Faust 4 вобрала в себя все достоинства предыдущих поколений, получив при этом новый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus. Плотность пикселей такого дисплея составляет 300 ppi, что соответствует качественной книжной печати и обеспечивает еще больший комфорт при чтении. Также было улучшено программное обеспечение модели и список возможностей ридера пополнился новыми удобными функциями.

Шестидюймовый экран E Ink Carta Plus, установленный на ONYX BOOX Faust 4, имеет самые высокие разрешение и контрастность среди дисплеев такого размера. Модель поддерживает емкостное сенсорное управление, обеспечивающее удобство как во время чтения, так и при использовании различных дополнительных функций ридера. Встроенная подсветка MOON Light 2 имеет регулировку цветовой температуры, а благодаря применению технологии Flicker-Free у нее полностью отсутствует мерцание. Использование функции SNOW Field значительно уменьшает количество артефактов при частичной перерисовке, повышая качество изображения на экране.



Модель базируется на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц и имеет 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Данная аппаратная платформа обеспечивает достаточную скорость для комфортной работы при любых стандартных сценариях использования, будь то чтение, просмотр изображений или прослушивание аудио-файлов. Ридер оборудован беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, обеспечивающими широкие коммуникационные возможности.



Предустановленные программы для чтения содержат многочисленные настройки, благодаря которым любой пользователь сможет получить для себя максимально комфортное отображение текста. В состав ПО ридера входит аудиоплеер, поддерживающий работу с файлами MP3 и WAV. Благодаря функции TTS имеется возможность прослушивания содержимого текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить слова непосредственно во время чтения, а при наличии Интернета можно воспользоваться онлайн-переводчиком, выделив фрагмент текста в документе. Приложение WEB-чтение позволяет передавать из браузера и читать на ридере понравившиеся интернет-страницы, настраивая при этом различные параметры отображения текста. Благодаря операционной системе Android имеется возможность устанавливать на ридер различные сторонние приложения.

Букридер выполнен в классическом компактном корпусе, проверенном временем и завоевавшем любовь большого числа пользователей, основной особенностью которого являются удобные боковые кнопки листания. В комплекте с книгой поставляется «умная» обложка, надежно защищающая экран при транспортировке и обеспечивающая дополнительное удобство при активном использовании ридера. Аккумулятор емкостью 3000 мАч позволит обходиться без подзарядки длительное время.Технические характеристики ONYX BOOX Faust 4:Дисплей E Ink Carta Plus, диагональ – 6 дюймов, разрешение – 1072 х 1448 точек, плотность пикселей - 300 ppi, 16 градаций серого цветаТип сенсора ЕмкостныйПодсветка экрана MOON Light 2Дополнительные функции SNOW FieldОперационная система Android 4.4Возможность установки приложений ЕстьВозможности управления Сенсорный экран (multi-touch), боковые кнопки листания, кнопка «Обратно»Процессор 1,2 ГГц, 4-ядерныйОЗУ 1 ГБТвердотельная память 8 ГБАудио BluetoothПроводной интерфейс microUSBБеспроводной интерфейс Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1Поддерживаемые форматы файлов TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZАккумулятор Литиево-ионный, ёмкость 3000 мАчРазмеры 170 × 117 × 8,7 ммВес 182 гЦвет ЧерныйКомплектность Устройство, защитная обложка, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талонГарантийный срок 1 год