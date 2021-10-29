Adidas выпустила три модели беспроводных наушников по цене от $89

29 октября 2021, 13:15

Adidas сотрудничает со шведской компанией Zound, которая выпускает наушники под брендом Marshall.

Очередным результатом этого партнёрства стали три новых модели полностью беспроводных наушников со спортивным дизайном: ZNE 01 ANC, ZNE 01 и FWD-02 Sport.

ZNE 01 ANC являются флагманской моделью. Устройство может похвастаться активным шумоподавлением. Наушники обеспечивают 4,5 часа автономной работы, к которым добавляется ещё 15,5 часов благодаря фирменному кейсу для зарядки. Каждый из наушников украшен тремя полосками, подчёркивающими принадлежность к бренду Adidas.



Базовые ZNE 01 лишены поддержки активного шумоподавления, но обеспечивают 5 часов автономной работы. Зарядный кейс продлевает это время до 20 часов. Дизайн новинки напоминает внешний вид AirPods первого и второго поколений, однако наушники выполнены в чёрном цвете и выделяются логотипом Adidas.

FWD-02 Sport представляют собой спортивные TWS-наушники, которые оснащаются сменными вкладышами и резиновыми накладками для надёжной фиксации в ухе. Устройство может похвастаться датчиками силы нажатия, которые позволяют управлять воспроизведением не снимая перчатки. FWD-02 Sport защищены от попадания влаги по стандарту IPX5. Наушники способны воспроизводить музыку до 6 часов, а фирменный кейс для зарядки продлевает это время ещё на 19 часов.

ZNE 01 ANC обойдутся покупателям в $189. ZNE 01 стоят на $100 дешевле. FWD-02 Sport выйдут на рынок в ноябре по цене $169.

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