Panasonic подтвердил ингибирующий эффект гидроксильных радикалов

12 ноября 2021, 9:45

Корпорация Panasonic объявила о подтверждении ингибирующего эффекта гидроксильных радикалов, содержащихся в воде (наноразмерных частиц воды, полученных электростатической атомизацией), в отношении следующих штаммов коронавируса нового типа (SARS-CoV-2): Альфа, Бета, Гамма и Дельта.

Тестирование проводилось в сотрудничестве с крупным японским исследовательским центром Japan Textile Products Quality and Technology Center.



Многие вирусы непрерывно мутируют, при этом некоторые новые варианты могут существенно влиять на вирулентность и токсичность вируса, что, в свою очередь, может приводить к пандемии. В настоящее время в мире наблюдается распространение различных штаммов коронавируса нового типа, четыре из которых – Альфа, Бета, Гамма и Дельта – были охарактеризованы Всемирной Организацией Здравоохранения, как «варианты, вызывающие беспокойство».



В июле 2020 года корпорация Panasonic подтвердила ингибирующий эффект гидроксильных радикалов в оболочке из воды в отношении коронавируса нового типа (SARS-CoV-2)[2]. Перед этим, в 2012 году Panasonic совместно со сторонней организацией провела тест на удаление вирусов и подтвердила эффективность каждой из четырех категорий с точки зрения биологических характеристик. Основываясь на этом результате, Panasonic сообщил о том, что от технологии «гидроксильных радикалов, содержащихся в воде», можно ожидать ингибирующего эффекта и в отношении новых вирусов[3], в том числе штаммов коронавируса нового типа. Компания реализовала новое тестирование, учитывающее текущее состояние распространения коронавирусной инфекции.



В ходе последнего исследования, титры коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) и его четырех штаммов (Альфа, Бета, Гамма и Дельта) проверялись в сравнении в тестовом пространстве объемом 45 литров с воздействием и без воздействия гидроксильных радикалов в водяной оболочке.



В итоге тестирование подтвердило подавляющий эффект на более чем 99% на все пять типов вирусов после двух часов воздействия. Уточняется, что подтверждающие результаты основываются на исследовании в закрытой лабораторной среде, а не в открытом, фактически используемом пространстве.



Panasonic продолжит изучение потенциала технологии «гидроксильных радикалов, содержащихся в воде» и подтверждение ее разнообразных социально значимых эффектов.



Детали исследования:



Организация: исследовательский центр Japan Textile Products Quality and Technology Center



Период: сентябрь 2021 г.



Предметы: коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) и его четыре штамма (Альфа, Бета, Гамма и Дельта)



Оборудование: генератор гидроксильных радикалов в водяной оболочке



Метод:



- Генератор гидроксильных радикалов, содержащихся в воде, был установлен на высоте 10 см от пола в испытательном пространстве объемом 45 л.



- Кусок марли, пропитанный вирусосодержащим раствором, помещался в чашку Петри и подвергался воздействию «гидроксильных радикалов, содержащихся в воде» в течение 2 часов.



- Инфекционный титр вируса измерялся и использовался для расчета степени ингибирования.



Результаты:



Предмет исследования



Время



Степень ингибирования*



Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2)



2 ч



99.7%



Штаммы коронавируса нового типа



Альфа



2 ч



99.7%



Бета



2 ч



99.8%



Гамма



2 ч



99.8%



Дельта



2 ч



99.8%



Заключения:



Снижение титра вирусной инфекции на более чем 99% в отношении четырех новых штаммов коронавируса нового типа посредством использования технологии «гидроксильных радикалов, содержащихся в воде», подтверждено.



Технология «гидроксильных радикалов, содержащихся в воде», продемонстрировала аналогичный тренд ингибирования как для коронавируса нового типа (SARS-CoV-2), так и четырех его штаммов.



Комментарий профессора Университета Префектуры Осака Масафуми Мукамото относительно результатов исследований:



Новый коронавирус связывается с клетками-хозяевами через спайковый белок, который выходит наружу, проникает в клетки и затем распространяется. Некоторые антитела, такие как нейтрализующие антитела, продуцируемые вакциной или инфекцией, связываются со спайковым белком, тем самым предотвращая связывание вируса с клетками-хозяевами. Следовательно, распространение вируса и патогенез подавляются. С другой стороны, вирусы создают «неправильные копии» вирусных генов при размножении в клетках. Это называется мутацией. В частности, вирус с мутацией в аминокислоте белка-шипа, как вариант, увеличивает его связывающую способность с клетками и затрудняет его связывание с нейтрализующими антителами, вызывая повторную вспышку COVID-19.



Хотя антивирусный эффект гидроксильных радикалов в водяной оболочке до сих пор не окончательно изучен, но это не высоко специфическая реакция (свойство антитела реагировать только с определенным антигеном), как у антитела. Фактически, основываясь на результатах этого исследования, не было никакой разницы в скорости ингибирования новых вариантов коронавируса гидроксильными радикалами, содержащимися в воде. Поэтому считается, что вирусные мутации, вызванные заменами некоторых аминокислот, не влияют на эффект инактивации.



Соответственно ожидается, что технология «гидроксильных радикалов, содержащихся в воде», даст аналогичные экспериментальные результаты при тестировании в аналогичных экспериментальных условиях, как сейчас, и в отношении мутаций, которые могут возникнуть в будущем.



Принцип генерации гидроксильных радикалов в водяной оболочке



Ионизирующий электрод охлаждается модулем Пельтье, который конденсирует влагу из воздуха. Затем на ионизирующий и противоположный ему электроды подается высокое напряжение для образования гидроксильных радикалов в водяной оболочке размером от 5 до 20 нм.