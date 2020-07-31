Panasonic представила новый стандарт качества 4К видеотрансляций

31 июля 2020, 15:45

Сегодня японская корпорация Panasonic представила на мировом рынке новый профессиональный 4K студийный комплект для создания высококачественного видеоконтента с полным эффектом присутствия - на спортивных соревнованиях, концертах и других масштабных мероприятиях. Центральный элемент решения - камкордер AK-UC3300 - обладает нативной чувствительностью сенсора и точнейшей цветопередачей.

28 июля 2020 года состоялась мировая премьера нового профессионального решения - студийного комплекта Panasonic на базе камкордера AK-UC3300 для создания мультимедийного контента и организации съемок и трансляций в 4К. Модель AK-UC3300 оснащена 4K MOS S35mm сенсором с разрешением 11Мп и поддержкой режима HDR (HLC)/ ITU-R BT.2020, нативным разрешением 2000 ТВЛ и высокой нативной чувствительностью F11 при 50Hz. Она позволяет снимать и передавать изображение без шумов, с чёткостью во всём цветовом диапазоне.Камера AK-UC3300 спроектирована с учётом требований рынка, отличается хорошей эргономикой и ударостойким корпусом. Благодаря режиму high-speed HD (съемка с двукратным замедлением) и функции коррекции изображений эта модель идеально подходит для съемки быстродвижущихся объектов, например, во время спортивных мероприятий.Студийный комплект на базе камеры AK-UC3300 позволяет одновременно работать с двумя разрешениями - 4К и HD, что делает его идеальным инструментом для самых разных задач видеопроизводства. Поддержка 12G-SDI позволяет отправлять несжатое видео 4K по одному коаксиальному кабелю. Выход TICO*1 по SDI обеспечивает передачу сигналов 4K по обычным кабелям 3G-SDI и поддерживает стандарт передачи по IP-каналам следующего поколения SMPTE ST2110*2. Это лишь часть технических возможностей нового студийного комплекта, существенно улучшающая работу профессиональных операторов и качество создаваемого и передаваемого контента.В студийный комплект также входит новая панель управления AK-HRP1015 с LCD-дисплеем для отображения цветовых настроек и быстрыми настройками цветокоррекции получаемого изображения. Решение также совместимо с существующей панелью управления AK-HRP1000/HRP1005. Новый OLED (0.7’) видоискатель AJ-CVF70 делает съемку еще более удобной.В Panasonic уверены, что новый студийный комплект будет по достоинству оценён и востребован в телевизионной индустрии и других сферах бизнеса, требующих организации трансляций и создания высококачественного мультимедийного контента.