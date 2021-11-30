Palit представляет первую видеокарту с изменяющимся цветом корпуса

30 ноября 2021, 13:45

Эта модель не только мощная игровая видеокарта, но и восхитительное произведение искусства.



Следуя этому принципу, Palit делится в социальных сетях индивидуальными оформлениями видеокарт, которые подчеркивают творческий потенциал и эмоции при модификациях пользователями игровых ПК. В ответ на теплые отклики нашего сообщества компания Palit изменила внешний вид нашей классической видеокарты за счет новых цветовых решений и официально запустила серию ColorPOP в качестве новой линейки продуктов.

Кто сказал, что видеокарты всегда должны быть черными и белыми? Серия Palit ColorPOP предлагает компьютерным энтузиастам выбрать больше вариантов цвета, чтобы продемонстировать свою изобретательность и проявить индивидуальность.



Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP с индивидуально подобранными красками имеет глянцевый металлический цвет Сosmic Latte, который отлично сочетается с большинством корпусов ПК. Это удивительно, но волшебство появляется, когда меняются углы обзора и условия освещения. Таинственный космический цвет видеокарты будет непрерывно меняться между тремя основными тонами - Chameleon Green, Electric Blue и Ultra Violet, создавая сияние ярких оттенков. Уникальный эффект изменения цвета каждый раз во время игры предоставляет непредсказуемые сюрпризы для пользователей.



Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP оснащена системой охлаждения с повышенной эффективностью воздушного потока и увеличенной площадью теплоотвода для оптимизации охлаждения.

Технология 0-dB останавливает вентиляторы при незначительной нагрузке для уменьшения уровня шума. Компактная модель с тремя вентиляторами обеспечивает стабильную производительность для игр нового уровня.