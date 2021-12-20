Универсальный настраиваемый контроллер TourBox NEO - для работы с фото и видео

20 декабря 2021, 12:15

Компания МакЦентр рада сообщить об открытии нового продуктового направления.



В соответствии с соглашением, подписанным с компанией TourBox Tech Inc, МакЦентр стал официальным дистрибьютором продукции данного производителя.

В продажу уже поступило устройство TourBox NEO, представляющее собой универсальный контроллер для работы в программах редактирования фото, видео и аудио контента. Контроллер имеет 14 полностью настраиваемых элементов управления, на каждый из которых можно назначать определенные действия. TourBox NEO совместим с операционными системами Windows 7 и выше, а также Mac OS 10.10 и выше.TourBox NEO – это программируемый контроллер, предназначенный для работы в программах Photoshop, Illustrator, Final Cut Pro, Premiere Pro, а также многих других популярных приложениях. Благодаря возможности назначать любые функции программ на элементы управления, а также их сочетания, устройство позволяет значительно повысить эффективность работы и уменьшить количество повторяющихся рутинных действий. При работе с устройством можно использовать готовые наборы пресетов, скачивать пользовательские или создавать свои собственные. Все элементы управления контроллера ориентированы под левую руку, оптимально использовать TourBox NEO вместе с компьютерной мышью или графическим планшетом.TourBox NEO подключается к компьютеру или ноутбуку кабелем через порт USB. Для его использования необходимо, чтобы на компьютере была установлена и запущена программа TourBox Console, которую можно бесплатно скачать с сайта разработчика. Контроллер совместим с операционными системами Windows 7 и выше, а также Mac OS 10.10 и выше. Устройство имеет интерактивную систему подсказок и тегов, с помощью которых всегда можно вспомнить важные настройки.Корпус TourBox NEO выполнен из безопасного для здоровья Soft-touch пластика и имеет компактный размер и эргономичную форму. Контроллер имеет 14 полностью настраиваемых элементов управления: ручку, колесо, циферблат и 11 кнопок. Их можно использовать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Дополнительно к контроллеру можно приобрести удобный чехол, если планируется использование вне дома или частая перевозка.