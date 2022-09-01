ONYX BOOX Darwin 9 – популярная модель на новой аппаратной платформе

1 сентября 2022, 14:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, рада представить самую ожидаемую новинку этого лета - модель ONYX BOOX Darwin 9.

Ридер продолжает самую популярную серию производителя, имея при этом ряд улучшений. Это обновленная аппаратная платформа с более производительным процессором, увеличенное количество оперативной и твердотельной памяти, доработанное ПО и новая версия операционной системы Android 11. Как и предыдущая модель серии, ридер имеет 6-дюймовый дисплей E Ink Carta Plus с сенсорным управлением и регулируемой подсветкой. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth существенно расширяют коммуникационные возможности ридера. Устройство выполнено в классическом корпусе с кнопками листания и оборудовано современным разъемом USB Type-C. В комплекте с ридером поставляется защитный чехол.

Шестидюймовый экран E Ink Carta Plus, установленный на ONYX BOOX Darwin 9, имеет самые высокие разрешение и контрастность среди дисплеев такого размера. Модель поддерживает емкостное сенсорное управление, обеспечивающее удобство как при чтении, так и при использовании других функций ридера. Встроенная подсветка MOON Light 2 имеет регулировку цветовой температуры, позволяющую настраивать комфортный оттенок: более холодный свет для чтения днём и более теплый для чтения перед сном. Благодаря применению технологии Flicker-Free подсветка MOON Light 2 не мерцает. Наличие функции SNOW Field значительно уменьшает количество артефактов при частичной перерисовке, повышая качество изображения на экране.

Новинка базируется на новом 4-ядерном процессоре Qualcomm QCS 2290 с тактовой частотой 2 ГГц и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Производительность данной аппаратной платформы в сравнении с ONYX BOOX Darwin 8 выросла в 6,3 раза, обеспечивая высокую скорость работы при любых сценариях использования устройства. 16 ГБ встроенной памяти и наличие слота для карт microSD позволяют хранить объемную библиотеку любимой литературы непосредственно на устройстве. Модель имеет двухдиапазонный модуль Wi-Fi, обеспечивающий возможность использовать различные онлайн-сервисы и передавать файлы с других устройств. А используя Bluetooth 5.0 можно подключать к ридеру различные устройства, в том числе беспроводные наушники или колонку для прослушивания музыки и аудиокниг.

Было улучшено и программное обеспечение модели. Добавлено быстрое меню, работа с которым осуществляется посредством плавающей кнопки, при касании которой выпадают шесть назначаемых пользователем действий. Также, в верхней «шторке» появилась панель управления, позволяющая настраивать уровни подсветки и громкости, включать и выключать беспроводные модули, поворачивать изображения и настраивать параметры экрана. Предустановленные программы для чтения содержат многочисленные настройки внешнего вида текста, позволяющие каждому пользователю получить максимально комфортное его отображение. Благодаря операционной системе Android 11 можно устанавливать на ридер различные сторонние приложения, в том числе из магазина Google Play.

Букридер выполнен в классическом корпусе, главной особенностью которого являются удобные боковые кнопки листания. В комплекте с книгой поставляется «умная» обложка, надежно защищающая экран при транспортировке и обеспечивающая дополнительное удобство при активном использовании. Повысившаяся энергоэффективность новой аппаратной платформы в сочетании с аккумулятором емкостью 3000 мАч позволяют длительное время обходиться без подзарядки. Модель оборудована современным разъёмом USB Type-C с поддержкой OTG, позволяющим подключать и использовать различные периферийные устройства, не требующие драйверов. Аудиоразъем 3,5 мм дает возможность использовать с ридером проводные наушники, а встроенный микрофон использовать его в качестве диктофона.