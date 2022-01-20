Онлайн казино Селектор: основные возможности площадки

20 января 2022, 13:45

Появилось онлайн-казино Селектор в 2016 году. За считанные месяцы портал стал популярным ресурсом благодаря наличию актуальной лицензии от авторитетного регулятора Великобритании и лояльному отношению к посетителям.

В клубе могут играть пользователи из РФ и пр. стран СНГ, которые старше 18 лет.

Регистрация на сайте Селектор и вход в личный кабинет

Для совершения платных ставок в казино Селектор игроку надо открыть счет. Можно авторизоваться через ВК или Steam. Кликают на требуемый логотип, вводят логин и пароль от странички, разрешают использовать персональные данные в качестве регистрационной информации.

Еще есть классическая регистрация:

- Бонусный код (указывают при наличии).

- Пароль – задают самостоятельно или соглашаются с предложенным вариантом.

- Логин – комбинация латинских букв и цифр.

- Принимают пользовательское соглашение.

Первая авторизация происходит автоматически. В последующие посещения игроку нужно кликать по блоку "Войти", а затем указывать пароль и логин. Данные сохранить нельзя, их придется вводить каждый раз.

Система бонусов и акции для игроков

Непосредственно стартового подарка для новичков нет. Есть постоянный бонус на депозит – 10%. Предложение доступно и для новых игроков, и для постоянных клиентов. Можно увеличивать банк при каждом взносе на счет от 100 рублей.

Бонусные поощрения в клубе Селектор:

- Регулярные акции. За депозит гемблеру полагаются или деньги в виде процента от взноса – до 50%, или свободные вращения в топовых эмуляторах.

- Система лояльности. За каждые 100 рублей ставок начисляют 1 очко опыта. С помощью баллов продвигаются по уровням. Для получения первого надо 2 единицы, второго – 4, третьего – 8 и т.д.

- Кэшбэк. Только для клиентов в минусе. Возврат рассчитывается по формуле: (выигрыш гемблера / 1000) х уровень.

- Бонус-перезарядки – получают клиенты, у которых ежедневная активность. Награда за первые три дня – виртуальные монеты, за 4 день – фриспины, а за 5 – билет для колеса фортуны.

- Акция "Free Cash". Игроки могут получать на кошелек КИВИ до 100 RUB каждый день.

Одно из преимуществ ресурса для гемблинга – большой выбор софта. Все игры содержатся в лобби. Есть несколько категорий – "Популярное", "Новые", "Джекпоты" и т.п. Онлайн казино Селектор — популярные азартные развлечения с большим выбором игровых автоматов и слотов.

Виды игр:

- Игровые автоматы.

- Настольные тайтлы – рулетка, крэпс, кости.

- Карточные – баккара, блекджек, покер.

- Лотереи – бинго, кено, скрэтч-карты.

На официальном сайте содержатся лицензионные продукты. Заведение сотрудничает с 70+ производителями. В линейке аппараты от Microgaming, Nolimit City, Igrosoft, Thunderkick, Triple Edge Studios и пр.

Игры с дилерами располагаются на вкладке "Live". Ассортимент состоит из рулеток, различных видов покера, блекджека и баккары. Бесплатно поиграть нельзя, но можно понаблюдать за игровым процессом, не участвуя в раздаче.

Как пополнить счет – инструкция и платежные системы

Наличие реальных средств на балансе – обязательное условие для платных ставок в клубе Селектор. Внести депозит можно сразу после регистрации.

Как пополнить счет – алгоритм действий:

- Авторизоваться в казино.

- Кликнуть по синему блоку "Кошелек".

- Слева отобразится список платежных систем – выбирают нужный вариант, нажимают.

- Справа располагается форма – указывают реквизиты, сумму, кликают по блоку "Оплатить".

- На новой странице подтверждают транзакцию.

Минимальное пополнение – 100 рублей, максимальные ограничения зависят от платежного сервиса. В клубе поддерживается более 10 инструментов, среди которых Яндекс.Деньги, Вебмани, Виза, МИР, МастерКард, Сбербанк.Онлайн, криптовалюта, AdvCash, Payeer, сотовые операторы РФ.