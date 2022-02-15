ИБП с топологией онлайн: преимущества, использование, модели на рынке

15 февраля 2022, 9:15

Когда применяются ИБП с топологией онлайн?

Выбирая ИБП для дома, офиса или других задач, можно увидеть, что устройство с топологией онлайн соответствует требованиям в любом случае. Однако существует большое «но» – цена. Его стоимость выше ИБП с топологией line interactive, а с офлайном вообще нет смысла сравнивать. Исходя из этого создается впечатление, что местом применения онлайнового ИБП могут быть космические корабли или системы наведения баллистических ракет. Частично это правда – там они действительно применяются, как и в других системах, где исчезновение питания даже на 10 м/с будет иметь значительные негативные последствия.

Сравнить топологию онлайн с другими типами очень просто. В других есть два режима: байпас и работа от батареи. В случае с топологией онлайн ИБП всегда превращает сеть на входе в постоянный ток (выпрямитель), который затем снова превращается в переменный уже на выходе (инвертор). Если происходит исчезновение питания на входе, то источником постоянного тока выступает батарея. Это позволяет получить настолько быстрое переключение питания от сети к батарее, что им можно пренебрегать при расчете надежности питания. У качественных производителей при изготовлении также добавляют в конструкцию фильтры на входе и выходе, чтобы не строить электромагнитные помехи в помещении.

Следует отметить, что ИБП типа онлайн имеет на выходе чистую синусоиду при работе от АКБ (это очень важно, когда в качестве нагрузки выступает электродвигатель, например, насос в котле). ИБП с другими топологиями могут иметь как чистую синусоиду, так и ступенчатый тип сигнала.

Резервируемая мощность, как правило, лимитирована встроенной АКБ в других топологиях ИБП, но только не в онлайн. Здесь можно расширить резервируемую мощность обычным подключением дополнительной батареи, как правило, не менее четырех единиц.

Еще несколько нюансов эксплуатации онлайн ИБП

Обычно следует также обратить внимание на недостатки ИБП. Но с онлайн топологией все иначе: минусов нет, но есть нюансы. И они исходят из основного преимущества – ИБП вынужден работать всегда: и когда сеть в норме, и когда это не так. Это приводит к повышенному шуму (инвертор греется при работе и его нужно охлаждать), а также к высоким требованиям к качеству комплектующих, из которых состоит ИБП, иначе возможны преждевременные выходы из строя оборудования.

Другой аспект – необходимо время от времени чистить систему охлаждения. Как уже было отмечено, ИБП работает постоянно, поэтому качество работы системы охлаждения будет оказывать непосредственное влияние на ИБП. Но делать это нужно не чаще раза в год, да и сложностей не вызывает.

А теперь приятный нюанс. В топологии онлайн есть возможность работать от сети, напряжение которой значительно снизилось. Например, в розетке 220 В напряжение снизилось до 180 В. В ИБП другой топологии работа от сети уже невозможна и идет переключение на питание из батареи. А в онлайн все будет зависеть от нагрузки, если она до 50%, то ИБП сможет спокойно работать от такой сети без привлечения АКБ. А как известно, количество циклов заряда-разряда АКБ очень ограничено. То есть онлайн ИБП может значительно увеличивать срок службы АКБ, замена которой стоит недешево.

Где использовать такого "монстра"?

Почему и в каких областях используют ИБП с топологией онлайн:

- Банковская сфера. Питают сервера, отвечающие за проведение транзакций. Если исчезнет питание, что приведет к перезагрузке системы, то все транзакции остановятся.

- В системах безопасности, видеонаблюдения и т.д. Неисправная система безопасности, даже 3 минуты, может привести к неприятным последствиям (в фильме «13 друзей Оушена» использовали именно уязвимость кратковременного исчезновения напряжения).

- Дата-центры. Питают все выделенные серверы, обычно используемые как облачные решения для крупного бизнеса. Последствия как с банками. 5 минут нерабочего Facebook превращаются в глобальную новость.

- Медицинское оборудование. Все оно очень чувствительно к колебаниям напряжения или его исчезновению. Последствия: повреждение устройств, которые стоят миллионы.

- В больших частных домах. Используется для питания котлов и насосов. Последствия: никаких. Но если человек строит себе большой частный дом, то он хочет получать лучшее. А такой ИБП и является лучшим из всего.

Какой ИБП приобрести?

Однозначно не нужно экономить, если отважились на приобретение онлайн ИБП. Учитывая его круглосуточную работу, от качества компонентов и сбора будет зависеть, как долго ваше оборудование будет бесперебойно получать напряжение. Также нужно учитывать КПД такого ИБП, потому что терять энергией постоянно тоже стоит денег.

Следует обращать внимание на всемирно известных производителей ИБП. Например, компанию Eaton, которая имеет в своем портфолио разные модели онлайн ИБП. К примеру, если интересует устройство с небольшой мощностью – то идеально подойдет модель UPS 9SX. Если хотите приобрести самый современный ИБП с КПД 99% и возможностью использования литий-ионной батареи – выберите UPS 9PX.

Если купить ИБП 9SX и 9PX вместе с расширенной гарантией или с сетевой картой (она позволяет получать данные о состоянии ИБП в реальном времени и проводить тестирование), то до конца февраля можно получить значительную скидку. Спрашивайте о специальных условиях в точках продаж.