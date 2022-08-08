8 августа 2022, 9:15

СБУ запустила онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести

Теперь есть возможность сообщить об обстоятельствах исчезновения человека через онлайн-форму. Отправленные данные конфиденциальны и не попадут к посторонним лицам.


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