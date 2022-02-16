Комбинации карт в покере по старшинству и частые ошибки в игре

16 февраля 2022, 0:33

Начинающему покеристу крайне важно предварительно наизусть выучить и понять основы покера: основные вариации, термины, правила торгов.



В интернете можно найти множество бесплатных пособий и даже тренингов от мастеров. Особенно это касается классических дисциплин.

Эти знания в будущем позволят предугадывать руки соперников, оценивать риски и принимать решения опираясь не на волю случая, а на чистую математику. Не каждую вариацию можно считать выигрышной. Порой игроку проще отступить и сделать фолд, чтобы сберечь стек.

Основные комбинации карт в покере – десять раскладов. Однако их количество может меняться в зависимости от модификации дисциплины.

Классические комбинации в порядке возрастания

Каждая победная рука в покере обладает своим достоинством. Участнику партии необходимо не только собрать определенные номиналы, но и верно определить их старшинство, а значит – шансы на выигрыш. Профессиональные покеристы умеют быстро оценивать даже вероятность подбора той или иной комбинации на каждом этапе торгов. Так они способны прогнозировать собственную победу или поражение. Все комбинации карт в покере по старшинству в картинках можно посмотреть на странице https://poker.ua/kombinatsii-kart-v-pokere/. Техасский Холдем и классические виды игр.

Наименования раскладов от слабейшего к сильнейшему:

- Старшая карта.

- Пара.

- Две пары.

-Тройка (Сэт).

- Стрит.

- Флеш (flush).

- Фулл Хаус.

- Карэ.

- Стрит Флеш.

- Флеш Рояль.

Стандартные ошибки, которые допускают начинающие игроки

Даже идеальное знание всех правил и тонкостей покерных партий, не всегда оберегает новичков от неправильных действий или страхов. Профессионалы рекомендуют учиться на провалах других и избегать следующих типичных ошибок:

- Желание во что бы то ни стало дойти до окончания торгов и вскрытия, даже с заведомо слабой рукой.

- Совершение ставок с “мусорным” раскладом.

- Неверное прогнозирование и оценка возможных вариаций соперников за столом.

- Игра ва-банк со слабым или средним раскладом.

- Недооценивание или наоборот, переоценка силы своей руки.

Еще одно типичное свойство неопытных игроков – восприятие фолда как поражения. Но на самом деле, не стоит бояться пасовать, имея в руках слабые карты.

Чтобы научиться блефовать успешно, важно учитывать структуру борда, возможность выпадения аутов на следующих этапах торгов. Агрессивная стратегия подразумевает наличие у участника как минимум средней вариации, в идеале – сильной. С опытом, покеристы учатся делать ставки, здраво оценивая шансы банка.