Xiaomi представила маршрутизатор Redmi Router AX5400 с чипом Qualcomm

17 февраля 2022, 12:45

Китайская компания Xiaomi анонсировала маршрутизатор Redmi Router AX5400 с возможностью использования в ячеистых беспроводных сетях. Новинка соответствует стандарту Wi-Fi 6, или IEEE 802.11ax.

Роутер построен на процессоре Qualcomm IPQ5018 с двумя вычислительными ядрами и блоком NPU (Neural Processing Unit) для ускорения операций, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. Объём оперативной памяти составляет 512 Мбайт.



Новинка относится к игровому классу. Во фронтальной части имеется подсветка с возможностью воспроизведения 16 млн цветовых оттенков. Есть четыре внешние антенны.



Устройство снабжено сетевым портом 2.5GbE, тремя разъёмами 1GbE LAN и портом 1GbE WAN. Допускается подключение до 248 клиентов. Новинка автоматически распознаёт мобильные игровые сценарии и уменьшает задержку на 20%.

Реализованы средства безопасности WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE. Упомянута поддержка технологий OFDMA (многопользовательская версия цифровой модуляции OFDM) и MU-MIMO (многопользовательский множественный вход / множественный выход).



Приобрести маршрутизатор Redmi Router AX5400 можно будет по ориентировочной цене 95 долларов США.

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