24 февраля 2022, 10:15

Телескоп "Хаббл" запечатлел огромный "космический треугольник"

Космический телескоп «Хаббл» продолжает оставаться полезным научным инструментом, который регулярно делает потрясающие снимки разных объектов.

На этот раз он заснял треугольную область звездообразования, которая возникла в результате столкновения двух галактик. Соответствующий снимок опубликован Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

На снимке запечатлена пара галактик под названием Arp 143, одна из которых расположена в «космическом треугольнике», который, по словам учёных, порождает «цунами звёздного рождения». На снимке искажённая, звёздообразующая спиральная галактика NGC 2445 находится справа, а её менее яркая спутница NGC 2444 — слева.

По мнению астрономов, в результате столкновения в галактике NGC 2445 возникла область звездорождения треугольной формы, что видно на снимке NASA. Отчасти это обусловлено тем, что обе галактики продолжают находиться близко друг к другу и NGC 2444 продолжает удерживать свою спутницу в «гравитационных тисках». В это же время в NGC 2445 происходит активное образование новых звёзд, поскольку она насыщена газом, необходимым для этого процесса.

В сообщении сказано, что галактика NGC 2444 вытянула газ из своей спутницы, в результате чего и образовался огромный треугольник из молодых голубых звёзд. Предположительно эти звёзды образовались от 50 до 100 млн лет назад. Также отмечается, что ближе к центру галактики NGC 2445 формируется ещё одна группа молодых звёзд возрастом от 1 до 2 млн лет. При этом NGC 2444 заполнена только более старыми звёздами, поскольку эта галактика потеряла свой газ ещё до столкновения.

(С) 3dnews


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