Телескоп "Хаббл" запечатлел огромный "космический треугольник"

24 февраля 2022, 10:15

Космический телескоп «Хаббл» продолжает оставаться полезным научным инструментом, который регулярно делает потрясающие снимки разных объектов.

На этот раз он заснял треугольную область звездообразования, которая возникла в результате столкновения двух галактик. Соответствующий снимок опубликован Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.



На снимке запечатлена пара галактик под названием Arp 143, одна из которых расположена в «космическом треугольнике», который, по словам учёных, порождает «цунами звёздного рождения». На снимке искажённая, звёздообразующая спиральная галактика NGC 2445 находится справа, а её менее яркая спутница NGC 2444 — слева.



По мнению астрономов, в результате столкновения в галактике NGC 2445 возникла область звездорождения треугольной формы, что видно на снимке NASA. Отчасти это обусловлено тем, что обе галактики продолжают находиться близко друг к другу и NGC 2444 продолжает удерживать свою спутницу в «гравитационных тисках». В это же время в NGC 2445 происходит активное образование новых звёзд, поскольку она насыщена газом, необходимым для этого процесса.



В сообщении сказано, что галактика NGC 2444 вытянула газ из своей спутницы, в результате чего и образовался огромный треугольник из молодых голубых звёзд. Предположительно эти звёзды образовались от 50 до 100 млн лет назад. Также отмечается, что ближе к центру галактики NGC 2445 формируется ещё одна группа молодых звёзд возрастом от 1 до 2 млн лет. При этом NGC 2444 заполнена только более старыми звёздами, поскольку эта галактика потеряла свой газ ещё до столкновения.

(С) 3dnews